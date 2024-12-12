Правительство продолжило программу поддержки малых аграриев. В следующем году на нее предусмотрено 4,7 млрд грн

Кабинет министров продолжил финансирование государственной программы по поддержке малых аграриев, которые возделывают до 120 га угодий или содержат до 100 коров, 500 коз или овец, сообщил министр агрополитики Виталий Коваль 12 декабря.

Ключевые факты

Соответствующее постановление №1407 о предоставлении поддержки фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции было принято на очередном заседании Кабинета министров.

Для продления финансирования программы в государственном бюджете на 2025 год предусмотрено 4,7 млрд грн.

Фермерам, не получавшим помощь в 2024-м, обеспечено право на получение поддержки в 2025 году. Постановление увеличило срок подачи заявок в Государственный аграрный реестр, поскольку финансирование программы в соответствии с Грантовым соглашением рассчитано на два года.

Фермеры смогут получить такую помощь:

бюджетная субсидия в размере 4000 грн на единицу (1 га) для осуществления сельскохозяйственной деятельности;

специальную бюджетную дотацию в размере 7000 грн за содержание коров всех направлений продуктивности;

специальную бюджетную дотацию в размере 2000 грн для содержания коз и овец.

Контекст

19 ноября Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2025 год во втором чтении и в целом. В документе заложено более 6 млрд грн в поддержку аграрной сферы, сообщало Минагрополитики.

В частности, 1 млрд грн предусмотрен на развитие животноводства и агроперерабатывающей отрасли. Это средства, которые поступят в Госбюджет по проекту «Земельный банк» от аукционов по аренде государственных сельскохозяйственных земель. Также Госбюджетом предусмотрено 4,7 млрд грн на выплату дотаций на гектар сельхозпроизводителям и на содержание коров, овец и коз.

Еще 200 млн грн запланированы на восстановление и строительство мелиоративных систем, 5 млн грн – на компенсацию ЕСВ семейным фермерским хозяйствам, а также 80 млн грн – на предоставление льготных беспроцентных кредитов фермерским хозяйствам. Предусмотрены 1,37 млрд грн на выдачу грантов, в том числе на сады и теплицы, и 1 млрд грн – на разминирование сельскохозяйственных земель.