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Уряд продовжив програму підтримки малих аграріїв. Наступного року на неї передбачені 4,7 млрд грн

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Кабінет міністрів продовжив фінансування державної програми з підтримки малих аграріїв, які обробляють до 120 га угідь або утримують до 100 корів, 500 кіз або овець, повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль 12 грудня. 

Ключові факти

  • Відповідну постанову №1407 про надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції ухвалили на черговому засіданні Кабінету міністрів.
  • Для продовження фінансування програми у державному бюджеті на 2025 рік передбачено 4,7 млрд грн.
  • Фермерам, які не отримували допомогу у 2024-му, забезпечено право на отримання підтримки у 2025 році. Постанова збільшила термін подання заявок до Державного аграрного реєстру, оскільки фінансування програми відповідно до Грантової угоди розраховано на два роки.

Фермери зможуть отримати таку допомогу:

  • бюджетну субсидію у розмірі 4000 грн на одиницю (1 га) для провадження сільськогосподарської діяльності; 
  • спеціальну бюджетну дотацію у розмірі 7000 грн за утримання корів усіх напрямів продуктивності;
  • спеціальну бюджетну дотацію у розмірі 2000 грн для утримання кіз та/або овець.

Контекст

19 листопада Верховна Рада схвалила державний бюджет України на 2025 рік у другому читанні та в цілому. В документі закладено понад 6 млрд грн на підтримку аграрної сфери, повідомляло Мінагрополітики.

Зокрема, 1 млрд грн передбачено на розвиток тваринництва та агропереробної галузі. Це кошти, які надійдуть до Держбюджету з проекту «Земельний банк» від аукціонів з оренди державних сільськогосподарських земель. Також у Держбюджеті передбачено 4,7 млрд грн на виплату дотацій на гектар сільгоспвиробникам та на утримання корів, овець і кіз.

Ще 200 млн грн заплановані на відновлення та будівництво меліоративних систем, 5 млн грн – на компенсацію ЄСВ сімейним фермерським господарствам, а також 80 млн грн – на надання пільгових безвідсоткових кредитів фермерським господарствам. Передбачені 1,37 млрд грн на видачу грантів, у тому числі на сади і теплиці, та 1 млрд грн – на розмінування сільськогосподарських земель.

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