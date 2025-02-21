Уряд розширив програму компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

Кабінет Міністрів розширив програму компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Тепер програмою можуть скористатися не лише роботодавці, а й самозайняті особи та ФОПи з інвалідністю, повідомила пресслужба Мінекономіки 21 лютого.

Деталі

Програма дає змогу таким підприємцям облаштувати свої робочі місця за підтримки держави. Вони зможуть придбати спеціальні меблі, обладнання, допоміжні пристрої, зокрема підйомники чи пандуси.

Компенсацію зможуть отримати роботодавці, які створюють робочі місця для ветеранів з інвалідністю.

Кабмін розширив перелік засобів, за які можна отримати компенсацію. До нього додали технічні пристрої, програмне забезпечення та послуги перекладу жестовою мовою – як у живому форматі, так і онлайн. Рішення набуде чинності після офіційної публікації.

З початку 2025 року за цією програмою держава компенсувала витрати на облаштування майже 300 робочих місць, виділивши 16 млн грн.

Контекст

Програму надання компенсацій роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю уряд запровадив в серпні 2023 року. За умовами програми сума компенсації з 1 січня 2025-го становить до 120 000 грн – за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю I групи, до 80 000 грн – для людей з інвалідністю II групи.

У 2024 році програмою скористались понад 1500 підприємців, які облаштували майже 2000 робочих місць для людей з інвалідністю. Держава компенсувала бізнесу витрати на 129 млн грн.