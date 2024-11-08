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Правительство одобрило проект госбюджета на 2025 год до второго чтения. Что изменилось

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2025 год до второго чтения, расходы в нем увеличились на 50 млрд грн, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, главный приоритет бюджета остался неизменным – оборона, обороноспособность и безопасность Украины.

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Ключевые факты

  • В проекте ко второму чтению на оборону предлагается выделить 2,225 трлн грн. Все средства украинских налогоплательщиков пойдут исключительно на обеспечение сил безопасности и обороны, на изготовление и закупку нового оружия, дронов и техники, подчеркнул Шмыгаль.
  • Среди приоритетов бюджета остается социальная сфера, образование и медицина.
  • Ко второму чтению увеличились расходы бюджета на 50 млрд грн.
  • В частности, правительство предусмотрело дополнительные 24 млрд грн на образование (из этих средств: 12 млрд на доплаты учителям и еще 12 млрд на инвестиционные проекты в образовательной сфере), еще 6,3 млрд грн направят на медицину, 5 млрд грн предлагают выделить в поддержку ветеранов.
  • Шмыгаль подчеркнул, что Дорожный фонд в 2025 году финансироваться не будет, но на ремонт участков, важных для обороны и функционирования экономики государства, выделят 12,6 млрд грн.
  • Кабмин предусмотрел дальнейшую работу программы «єВідновлення» и ее финансирование в полном объеме.
  • «Этот проект бюджета отвечает на главные вызовы, стоящие перед нашим государством. Это наша гарантия, что у Украины будут необходимые ресурсы, чтобы выстоять, победить и стать еще сильнее», – пояснил глава правительства.

Контекст

13 сентября Кабмин утвердил проект государственного бюджета на 2025 год. На что правительство планирует тратить средства в 2025-м – в пяти графиках от Forbes Ukraine. Финансирование безопасности и обороны в 2025 году практически не возрастет – 2,18 трлн грн против 2,22 трлн. Это 56,5% всех запланированных расходов (3,94 трлн грн).

Более 1 трлн грн из этих средств пойдет на оплату труда военных, существенного увеличения этих расходов в 2025-м по сравнению с этим годом не заложено.

По прогнозу Минэкономики, сопровождающему проект бюджета, среднегодовой курс доллара по итогам 2024 года составит 40,8 грн, а в 2025-м он запланирован как 45 грн/$.

31 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2025 год. За принятие бюджета проголосовали 247 народных депутатов. В целом расходы госбюджета планируются в объеме более 3,6 трлн грн, что на 535 млрд грн больше по сравнению с этим годом. Доходы общего фонда запланированы на сумму 2,7 млрд грн, что на 411 млрд грн больше, чем в текущем году.

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