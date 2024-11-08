Кабінет Міністрів схвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік до другого читання, видатки у ньому збільшились на 50 млрд грн, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, головний пріоритет бюджету залишився незмінним – оборона, обороноздатність та безпека України.

Ключові факти

У проєкті до другого читання на оборону пропонуєтья виділити 2,225 трлн грн. Усі кошти українських платників податків підуть виключно на забезпечення Сил безпеки й оборони, на виготовлення та закупівлю нової зброї, дронів і техніки, наголосив Шмигаль.

Серед пріоритетів бюджету залишається соціальна сфера, освіта та медицина.

До другого читання збільшились видатки бюджету на 50 млрд грн.

Зокрема, уряд передбачив додаткові 24 млрд грн на освіту (з цих коштів: 12 млрд на доплати вчителям і ще 12 млрд на інвестиційні проєкти в освітній сфері), ще 6,3 млрд грн направлять на медицину, 5 млрд грн пропонують виділити на підтримку ветеранів.

Шмигаль наголосив, що Дорожній фонд у 2025 році фінансуватися не буде, але на ремонт ділянок, важливих для оборони та функціонування економіки держави, виділять 12,6 млрд грн.

Кабмін передбачив подальшу роботу програми «єВідновлення» і її фінансування у повному обсязі.

«Цей проєкт бюджету відповідає на головні виклики, які стоять перед нашою державою. Це наша гарантія, що Україна матиме необхідні ресурси, аби вистояти, перемогти й стати ще сильнішою», – пояснив очільник уряду.

Контекст

13 вересня Кабмін затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. На що уряд планує витрачати кошти у 2025-му – у пʼяти графіках від Forbes Ukraine. Фінансування безпеки та оборони у 2025 році практично не зросте – 2,18 трлн грн проти 2,22 трлн грн. Це 56,5% від усіх запланованих видатків (3,94 трлн грн).

Понад 1 трлн грн із цих коштів піде на оплату праці військових, суттєвого збільшення цих видатків у 2025-му порівняно з цим роком не закладено.

За прогнозом Мінекономіки, що супроводжує проєкт бюджету, середньорічний курс долара за підсумками 2024 року становитиме 40,8 грн, а у 2025-му його заплановано як 45 грн/$.

31 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на 2025 рік. За ухвалення бюджету проголосували 247 народних депутатів. Загалом видатки держбюджету плануються в обсязі понад 3,6 трлн грн, що на 535 млрд грн більше порівняно з цим роком. Доходи загального фонду заплановані на суму 2,7 млрд грн, що на 411 млрд грн більше, ніж цього року.