Предприятие из Харькова, производящее нетканые материалы и пострадавшее от российских обстрелов, получит 16 млн грн гранта на возобновление производства в рамках государственной программы «Гранты для перерабатывающих предприятий». Это первый грант на максимальную сумму, согласованный Министерством экономики, сообщает пресс-служба ведомства 6 ноября.

Подробности

Средства будут направлены на закупку и монтаж нового оборудования.

Это уже вторая согласованная заявка на восстановление в рамках программы: ранее грант получил производитель чая из Днепра, потерявший резервы из-за попадания дрона.

Кроме гранта на восстановление, в этой волне одобрено 33 заявки на развитие или запуск новых производств на общую сумму 190,8 млн грн. Среди получателей – компании по производству пищевых продуктов, стройматериалов, мебели, одежды, электроаппаратуры, кабелей, пластмасс, а также предприятия по металлообработке.

Из согласованных грантов девять на сумму 59,4 млн грн профинансирует Минэкономики, остальные 25 предприятий получат средства через Государственную службу занятости.

Контекст

7 июля Кабмин одобрил обновленную программу «Гранты для перерабатывающих предприятий», добавив в нее возможность получения грантов на возобновление бизнеса, пострадавшего от российских обстрелов.

Гранты для перерабатывающих предприятий можно использовать для закупки, доставки и запуска оборудования, восстановления пострадавших мощностей, а также R&D для новой продукции. Предприятия, выращивающие многолетние культуры и зарегистрированные в Государственном аграрном реестре, могут получить грант на послеурожайное оборудование.

Программа действует на условиях софинансирования: стандарт – 50/50, с украинским оборудованием – 70/30, для прифронтовых, деоккупированных территорий, БпЛА, типографий – 80/20.

Максимальная сумма гранта: на развитие – до 8 млн грн, на восстановление – до 16 млн грн. Но не больше фактически подтвержденных убытков.

Для грантов на восстановление действуют стандартные требования: создание не менее пяти рабочих мест и возврат суммы гранта через уплату налогов в течение трех лет. После выполнения условий возможность повторного участия через три года. Подать заявку можно онлайн через «Дію», а решение будет принято в течение месяца.