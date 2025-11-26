Кабінет міністрів ухвалив уніфікований формат і перелік обов’язкових даних для бізнес-планів, які подаються у межах державних програм підтримки малого та середнього бізнесу. Про це інформує Мінекономіки 26 листопада.

Деталі

Єдиний підхід спрощує подання документів і робить розгляд заявок швидшим та прозорішим. Підприємці отримують чіткий перелік даних, які потрібно подати. Держава – уніфіковану структуру для об’єктивного аналізу та порівняння проєктів, переконані у відомстві.

Бізнес-план містить: опис проєкту і потребу в держпідтримці, фінансові прогнози: доходи, витрати, розрахунок точки беззбитковості, інвестиційний план і кадрову структуру, оцінку ризиків та очікувані соціально-економічні результати.

Для об’єктивної оцінки держава використовує стандартизований набір показників: планову кількість нових робочих місць, прогноз податкових надходжень, період окупності в місяцях.

Ці дані дозволяють порівнювати заявки між собою і визначати проєкти з найбільшою віддачею, переконані в Мінекономіки.

«Коли всі подають бізнес-плани в одному форматі, ми бачимо реальну картину: які проєкти створюють робочі місця, коли вони окупляться і які податки принесуть громаді. Це дозволяє швидко та справедливо розподіляти державні кошти і підтримувати ті ініціативи, що дадуть найбільший ефект», – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Міністерство працює над створення інтерактивного шаблону бізнес-плану з підказками, автоматичними розрахунками та вбудованими джерелами даних, щоб полегшити підготовку документів підприємцям з різним рівнем фінансової грамотності.

Єдиний формат бізнес-планів поширюється на програми підтримки МСП, зокрема на ті, що регулюються постановою №738, а саме «Власна справа» та «Гранти для ветеранів» і членів їхніх родин. Нові вимоги почнуть діяти з дня оприлюднення Постанови, при цьому не застосовуватимуться до заявок, поданих до набрання чинності цього документу.

Бізнес-план подається онлайн, в форматі PDF та підписується КЕП або удосконаленим електронним підписом. Це гарантує юридичну силу документів і захищає від втручання в їхній зміст.

Контекст

Держава пропонує креативним підприємцям до 1 млн грн за програмою «Власна справа» – гроші можна спрямувати на матеріали, обладнання, зарплати, оренду або рекламу. «Креативна Європа» надає до €2 млн на виробництво фільмів і серіалів.