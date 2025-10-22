Кабінет Міністрів України подовжив дію Положення про спеціальні обов’язки на ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року. Це зберігає ціну на електроенергію для населення на рівні 4,32 грн/кВт⋅год для індивідуальних і колективних побутових споживачів. Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики від 22 жовтня.

Деталі

«В умовах складної економічної ситуації через повномасштабну військову агресію Російської Федерації виникає необхідність продовження підтримки населення від значного підвищення ціни на електричну енергію. Тому рішенням уряду ми продовжуємо дію ПСО на ринку електричної енергії до кінця квітня наступного року», – зазначила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

Завдяки ухваленому рішенню після 31 жовтня 2025 року продовжується застосування фіксованої ціни на електроенергію для побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт⋅год.

Для певних категорій споживачів, які використовують електроопалювальні установки та споживають до 2000 кВт⋅год на місяць у період з 1 жовтня 2025-го до 30 квітня 2026 року, діятиме пільговий тариф 2,64 грн/кВт⋅год.

Контекст

Останній перегляд тарифу на електроенергію для населення відбувся 1 червня 2024 року, коли його підвищили на 60%. За даними Міненерго, ринкова ціна електроенергії в Україні на той момент становила близько 7,5 грн/кВт⋅год.

У квітні уряд зберіг діючий тариф на електроенергію для населення до жовтня.