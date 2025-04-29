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Уряд зберіг діючий тариф на електроенергію для населення до жовтня

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кабінет Міністрів України подовжив дію Положення про спеціальні обов’язки на ринку електроенергії до 31 жовтня 2025 року. Це зберігає ціну електроенергії для населення на рівні 4,32 грн/кВт-год для індивідуальних і колективних побутових споживачів. Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики від 29 квітня.

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Деталі 

  • «Нічний тариф» для користувачів двозонних лічильників також залишиться без змін – 2,16 грн/кВт-год. 
  • Рішення спрямоване на забезпечення доступності електроенергії для громадян, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Контекст 

Останній перегляд тарифу на електроенергію для населення відбувся 1 червня 2024 року, коли його підвищили на 60%. За даними Міненерго, ринкова ціна електроенергії в Україні на той момент складала близько 7,5 грн/кВт-год.

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