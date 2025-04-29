Уряд зберіг діючий тариф на електроенергію для населення до жовтня

Кабінет Міністрів України подовжив дію Положення про спеціальні обов’язки на ринку електроенергії до 31 жовтня 2025 року. Це зберігає ціну електроенергії для населення на рівні 4,32 грн/кВт-год для індивідуальних і колективних побутових споживачів. Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики від 29 квітня.
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Деталі
- «Нічний тариф» для користувачів двозонних лічильників також залишиться без змін – 2,16 грн/кВт-год.
- Рішення спрямоване на забезпечення доступності електроенергії для громадян, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
Контекст
Останній перегляд тарифу на електроенергію для населення відбувся 1 червня 2024 року, коли його підвищили на 60%. За даними Міненерго, ринкова ціна електроенергії в Україні на той момент складала близько 7,5 грн/кВт-год.
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