Уряд зберіг діючий тариф на електроенергію для населення до жовтня

Кабінет Міністрів України подовжив дію Положення про спеціальні обов’язки на ринку електроенергії до 31 жовтня 2025 року. Це зберігає ціну електроенергії для населення на рівні 4,32 грн/кВт-год для індивідуальних і колективних побутових споживачів. Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики від 29 квітня.