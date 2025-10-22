В четверг, 23 октября, облэнерго в большинстве регионов Украины будут применять почасовые графики. Об этом сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго». В последний раз страна жила по графикам отключения электроэнергии в декабре 2024 года.

Подробности

Завтра, 23 октября, в большинстве областей Украины с 07:00 до 23:00 вынуждено будут применяться меры по ограничению потребления.

Для бытовых потребителей – графики почасовых отключений (ГПО) объемом до трех очередей одновременно. Для промышленных потребителей – графики ограничения мощности.

«В случае изменения ситуации об этом будет сообщено дополнительно», – отметили в компании.

Контекст

Ограничение введено для населения вместо аварийных отключений. Ранее графики почасовых отключений применялись только в Черниговской области, а после массированных атак РФ на энергосистему 10 октября отключения касались преимущественно промышленности.

В ночь с 21 на 22 октября российские войска совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, в Одесской области россияне атаковали Измаил, нанеся повреждения энергетическим и портовым объектам. Для атаки РФ использовала 405 ударных беспилотников, 11 баллистических, девять крылатых, четыре аэробаллистических и четыре управляемых авиационных ракет. По предварительной информации Воздушных сил, противовоздушная оборона уничтожила или подавила 349 воздушных целей.

Графики для населения начали вводить 22 октября.