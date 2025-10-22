В четверг, 23 октября, облэнерго в большинстве регионов Украины будут применять почасовые графики. Об этом сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго». В последний раз страна жила по графикам отключения электроэнергии в декабре 2024 года.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- Завтра, 23 октября, в большинстве областей Украины с 07:00 до 23:00 вынуждено будут применяться меры по ограничению потребления.
- Для бытовых потребителей – графики почасовых отключений (ГПО) объемом до трех очередей одновременно. Для промышленных потребителей – графики ограничения мощности.
- «В случае изменения ситуации об этом будет сообщено дополнительно», – отметили в компании.
Контекст
Ограничение введено для населения вместо аварийных отключений. Ранее графики почасовых отключений применялись только в Черниговской области, а после массированных атак РФ на энергосистему 10 октября отключения касались преимущественно промышленности.
В ночь с 21 на 22 октября российские войска совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, в Одесской области россияне атаковали Измаил, нанеся повреждения энергетическим и портовым объектам. Для атаки РФ использовала 405 ударных беспилотников, 11 баллистических, девять крылатых, четыре аэробаллистических и четыре управляемых авиационных ракет. По предварительной информации Воздушных сил, противовоздушная оборона уничтожила или подавила 349 воздушных целей.
Графики для населения начали вводить 22 октября.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.