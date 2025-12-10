Кабинет министров утвердил обновленные правила бронирования работников предприятий, которые предусматривают автоматическую отмену отсрочки без предупреждения. Об этом говорится в постановлении №1608.

Детали

Все бронирования оформляются через портал «Дія». Руководители предприятий должны самостоятельно отменять бронирование в течение пяти рабочих дней после завершения срока действия решения; в случае нарушения срока бронирование аннулируется автоматически.

«Если у работника предприятия есть бронирование, но предприятие теряет статус критически важного или возникает другое основание, отсрочку могут отменить немедленно, без ожидания предусмотренных сроков», – объяснил нардеп Александр Федиенко.

Перечень организаций, имеющих право бронировать работников, расширен. В него включено Общество Красного Креста Украины и украинские неприбыльные организации, реализующие гуманитарные проекты при поддержке международных партнеров. Для этих структур бронирование прекращается автоматически после завершения проекта или расторжения контракта.

Решения о бронировании вносятся в Единый перечень через систему «Дія» и должны содержать полное название организации, код ЕГРПОУ, общее количество военнообязанных, число тех, кто подлежит бронированию, и срок действия до одного года.

Изменения усиливают контроль за предприятиями: количество забронированных работников не может превышать установленный лимит, а документы должны включать информацию обо всех военнообязанных сотрудниках.

Минобороны не может самостоятельно увеличивать лимиты бронирования более 50%; соответствующие решения принимаются только по рекомендациям Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители Минобороны, Минэкономики, МВД, МОН и разведки.

Контекст

С 1 декабря 2024 года вступили в силу новые правила бронирования работников от мобилизации, утвержденные постановлением Кабинета министров №1332 от 23 ноября. Все бронирования теперь осуществляются исключительно через портал «Дія».

Еще в сентябре Кабмин передал Минобороны полномочия определять критически важные предприятия оборонно-промышленного комплекса и организовывать бронирование их сотрудников. С 3 сентября такие предприятия, работающие на прифронтовых территориях, могут бронировать всех своих военнообязанных работников через «Дію».

Ранее стало известно, что Кабмин отменил 72-часовой срок проверки списков работников для предприятий с подтвержденным статусом критически важных. Эти изменения в Порядок бронирования военнообязанных были приняты 8 декабря, сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. В Минцифры уточнили, что упрощенная процедура будет временной и будет действовать до 1 февраля 2026 года, после чего вернутся стандартные правила.