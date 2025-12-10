Кабінет Міністрів затвердив оновлені правила бронювання працівників підприємств, які передбачають автоматичне скасування відстрочки без попередження. Про це йдеться в постанові №1608.

Деталі

Всі бронювання оформлюються через портал «Дія». Керівники підприємств повинні самостійно скасовувати бронювання протягом п’яти робочих днів після завершення строку дії рішення; у разі порушення терміну бронювання анулюється автоматично.

«Якщо працівник підприємства має бронювання, але підприємство втрачає статус критично важливого або виникає інша підстава, відстрочку можуть скасувати негайно, без очікування передбачених строків», – пояснив нардеп Олександр Федієнко.

Перелік організацій, що мають право бронювати працівників, розширено. До нього включено Товариство Червоного Хреста України та українські неприбуткові організації, що реалізують гуманітарні проєкти за підтримки міжнародних партнерів. Для цих структур бронювання припиняється автоматично після завершення проєкту або розірвання контракту.

Рішення щодо бронювання вносяться до Єдиного переліку через систему «Дія» і мають містити повну назву організації, код ЄДРПОУ, загальну кількість військовозобов’язаних, число тих, хто підлягає бронюванню, та термін дії до одного року.

Зміни посилюють контроль за підприємствами: кількість заброньованих працівників не може перевищувати встановлений ліміт, а документи мають включати інформацію про всіх військовозобов’язаних співробітників.

Міноборони не може самостійно збільшувати ліміти бронювання понад 50%; відповідні рішення ухвалюються лише за рекомендаціями Міжвідомчої робочої групи, до складу якої входять представники Міноборони, Мінекономіки, МВС, МОН та розвідки.

Контекст

З 1 грудня 2024 року набрали чинності нові правила бронювання працівників від мобілізації, затверджені постановою Кабінету Міністрів №1332 від 23 листопада. Всі бронювання тепер здійснюються виключно через портал «Дія».

Ще у вересні Кабмін передав Міноборони повноваження визначати критично важливі підприємства оборонно-промислового комплексу та організовувати бронювання їхніх співробітників. Із 3 вересня такі підприємства, що працюють на прифронтових територіях, можуть бронювати всіх своїх військовозобов’язаних працівників через «Дію».

Раніше стало відомо, що Кабмін скасував 72-годинний строк перевірки списків працівників для підприємств із підтвердженим статусом критично важливих. Ці зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних були ухвалені 8 грудня, повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. У Мінцифри уточнили, що спрощена процедура буде тимчасовою і діятиме до 1 лютого 2026 року, після чого повернуться стандартні правила.