Для бизнеса и промышленности 19 февраля будут действовать ограничения на электроэнергию

Завтра, 19 февраля, в Украине вводятся временные ограничения на потребление электроэнергии для промышленных и бизнес-потребителей. Об этом сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

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Ограничения будут действовать в следующие часы: с 06:00 до 09:00, с 15:00 до 22:00.

Эти меры вызваны повреждением энергетических объектов в результате ракетно-дроновых атак со стороны России, сообщили в «Укрэнерго».

В то же время отключения электричества для бытовых потребителей пока не прогнозируются.

«Укрэнерго» предупреждает, что время и объем ограничений может изменяться в течение суток, поэтому рекомендуется следить за обновлениями на официальных сайтах и ​​страницах облэнерго вашего региона в социальных сетях.

Контекст

В ночь на 18 февраля украинские защитники сбили 103 ударных беспилотника типа «Shahed» и другие вражеские дроны, сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины.

На 09:00 было подтверждено уничтожение 103 ударных БпЛА «Shahed» и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. Кроме того, 67 вражеских беспилотников-имитаторов были уничтожены без негативных последствий.

В общем, радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и сопровождали 176 ударных БпЛА «Shahed» и дронов-имитаторов различных типов. В отражении воздушной атаки участвовали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате вражеской атаки пострадали Кировоградщина, Харьковщина, Киевщина и Черкасщина.