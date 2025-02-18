Для бізнесу та промисловості 19 лютого діятимуть обмеження на електроенергію

Завтра, 19 лютого, в Україні вводяться тимчасові обмеження на споживання електроенергії для промислових та бізнесових споживачів. Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».

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Обмеження діятимуть у наступні години: з 06:00 до 09:00, з 15:00 до 22:00.

Ці заходи викликані пошкодженням енергетичних обʼєктів внаслідок ракетно-дронових атак з боку Росії, повідомили в «Укренерго».

Водночас відключення електрики для побутових споживачів поки не прогнозуються.

«Укренерго» попереджає, що час та обсяг обмежень можуть змінюватись протягом доби, тому рекомендується слідкувати за оновленнями на офіційних сайтах і сторінках обленерго вашого регіону у соціальних мережах.

Контекст

У ніч на 18 лютого українські захисники збили 103 ударні безпілотники типу «Shahed» та інші ворожі дрони, повідомила пресслужба Повітряних сил України.

На 09:00 було підтверджено знищення 103-х ударних БпЛА «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. Крім того, 67 ворожих безпілотників-імітаторів були знищені без негативних наслідків.

Загалом, радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та супроводжували 176 ударних БпЛА «Shahed» і дронів-імітаторів різних типів. У відбитті повітряної атаки брали участь авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Черкащина.