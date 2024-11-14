В Украине стартует строительство социального жилья. Пилотный проект предполагает 6200 квартир

В этом году в Украине начнется строительство социального жилья, пилотный проект предусматривает 6200 квартир, сообщил глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин в рамках международной конференции ReBuild Ukraine. По его словам, такое жилье может стать дополнительным аргументом, чтобы люди возвращались в Украину.

Ключевые факты

В общей сложности первым этапом проекта предусмотрено строительство 50 000 квартир. Они будут построены в центре и на западе Украины.

«Это социальное жилье, которое должно, в частности, стать дополнительным аргументом, чтобы люди постепенно возвращались в Украину», – добавил Сухомлин.

По словам Сухомлина, проекты Агентства восстановления направлены на поддержку общин. В частности, речь идет о строительстве социального жилья, усилении энергетической стойкости общин, замене систем уличного освещения на энергоэффективное, установке солнечных электростанций на объектах критической инфраструктуры.

«Без удовлетворения базовых потребностей мы не вернем людей в наши города и поселки», – сказал глава агентства.

Контекст

В сентябре правительство назначило Сергея Сухомлина главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, до июня это ведомство возглавлял Мустафа Найем. Сухомлин работал мэром Житомира.

Недавно Кабмин внес изменения в программу «єОселя» и украинцы в возрасте до 26 лет могут получить ипотеку с первоначальным взносом от 10% стоимости жилья вместо 20%, как это было раньше. Ожидается, что программа будет стимулировать молодежь оставаться в стране.