В Україні стартує будівництво соціального житла. Пілотний проєкт передбачає 6200 квартир

Цьогоріч в Україні почнеться будівництво соціального житла, пілотний проєкт передбачає 6200 квартир, повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин у рамках міжнародної конференції ReBuild Ukraine. За його словами, таке житло може бути додатковим аргументом, аби люди поверталися до України.

Ключові факти

Загалом першим етапом проєкту передбачено будівництво 50 000 квартир. Їх будуть зведено в центрі та на заході України.

«Це соціальне житло, яке має, зокрема, бути додатковим аргументом, щоб люди поступово поверталися до України», – додав Сухомлин.

За словами Сухомлина, проєкти Агентства відновлення спрямовані на підтримку громад. Зокрема, йдеться про будівництво соціального житла, посилення енергетичної стійкості громад, заміну систем вуличного освітлення на енергоефективне, встановлення сонячних електростанцій на обʼєктах критичної інфраструктури.

«Без задоволення базових потреб ми не повернемо людей у наші міста та селища», – сказав голова агентства.

Контекст

У вересні уряд призначив Сергія Сухомлина головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, до червня це відомство очолював Мустафа Найєм. Сухомлин працював мером Житомира.

Нещодавно Кабмін вніс зміни до програми «єОселя» і українці віком до 26 років можуть отримати іпотеку з початковим внеском від 10% вартості житла замість 20%, як це було раніше. Очікується, що програма стимулюватиме молодь залишатися в країні.