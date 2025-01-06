В Україні за рік кава подорожчала на 11%. Де еспресо коштує найбільше

У 2024 році у середньому за філіжанку кави потрібно було заплатити 31 грн, що на 11% дорожче, ніж у 2023 році, повідомляє Опендатабот, посилаючись на дослідження Poster POS. Найдешевша філіжанка кави була на Хмельниччині та Сумщині.

Ключові факти

Загалом еспресо подорожчало у 1,7 раза від початку повномасштабної – з 19 грн у 2021 році до 33 грн на кінець 2024 року.

Станом на кінець грудня найдорожчу каву в Україні, як і у 2023 році, п’ють на Одещині: 40 грн за філіжанку. Лише за рік ціна у регіоні зросла на 20%. Далі слідує Львівщина –тут еспресо коштує 39 грн. Третю сходинку посіла Волинська область, де порція еспресо коштує 37 грн.

Найдешевшу каву можна випити на Хмельниччині та на Сумщині: по 28 грн за чашку.

Найбільше за рік (на 29%) зросла ціна на каву на Вінниччині – до 31 грн. Лише на Харківщині вартість порції еспресо залишилася без змін – 34 грн.

Інфографіка: Опендатабот

Контекст

Індекс Еспресо – економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях.

Еспресо – основна складова кожного кавового напою, тож його вартість напряму впливає на ціну будь-якого напою у кав’ярні.

У грудні 2024-го ф’ючерси на сорт кави арабіка на біржі в Нью-Йорку зросли на 4,9%, до $3434 за фунт, встановивши рекорд у даних, що відслідковуються з 1972 року. Причинами зростання став неврожай і проблеми з постачаннями. З початку 2024 року ціни зросли на 80%.