Ціни на каву оновили історичний рекорд. Ф’ючерси на арабіку за рік зросли на 80%

Ф’ючерси на сорт кави арабіка на біржі в Нью-Йорку зросли на 4,9% до $3 434 за фунт, встановивши рекорд у даних, що відслідковуються з 1972 року. Причинами зростання є неврожай і проблеми з постачаннями. З початку року ціни зросли на 80%, пише Bloomberg 10 грудня.

Деталі

Ситуація ускладнилася через сильну посуху в Бразилії, яка є провідним виробником арабіки у світі, та несприятливі погодні умови у В’єтнамі, найбільшому виробнику дешевшої робусти. У В’єтнамі суха погода під час росту кавових дерев змінилася рясними дощами на початку збору врожаю, що додатково ускладнило процес.

Зростання вартості кави посилює тиск на обсмажувальні підприємства та кафе, які вже змушені підвищувати ціни й скасовувати знижки, щоб захистити свою частку ринку.

Прогнози врожаю в Бразилії погіршуються. Наступного сезону країна виробить лише 34,4 млн мішків арабіки, що на 11 млн менше, ніж передбачалося у вересні. Цей дефіцит ризикує залишити світову кавову промисловість із розривом у 8,5 млн мішків у сезоні 2025-2026 років, що стане безпрецедентним п’ятим роком дефіциту поспіль.

Контекст

Кліматичні аномалії стали головним фактором стрімкого здорожчання кави на світовому ринку. У Бразилії, яка забезпечує 40% глобального виробництва, цього року зафіксували найспекотніше літо за останні 70 років. Результатом стала катастрофічна посуха, яка зменшила врожай на 20%. В’єтнам, другий найбільший виробник кави, зазнав значних втрат через тайфун, що знищив тисячі гектарів плантацій.

Ситуацію ускладнюють глобальні логістичні проблеми, зростання попиту та регіональні війни, які порушують постачання. Водночас скорочення площ для вирощування кави та необхідність адаптації до змін клімату ставлять виробників перед дорогими і тривалими викликами.

Європа, третій за обсягами споживач кави у світі, вже зіткнулася з наслідками. Влітку роздрібні ціни підскочили на 10%, а вартість кави у закладах громадського харчування зросла на 5-15%.

27 листопада ціни на ф’ючерси арабіки в Нью-Йорку зросли на 3,1%, досягнувши найвищого рівня з 1977 року.