В Украине ввели искусственный интеллект для растаможки авто. Как это работает

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Новые технологии позволяют автоматически заполнять и формировать таможенные декларации на портале «Единое окно для международной торговли» в разделе «Ввоз легкового автомобиля».

Среди новшеств – распознавание характеристик автомобиля по VIN-коду: достаточно ввести VIN – и система автоматически находит технические данные транспортного средства. Добавлена ​​функция автоматического заполнения части декларации на основе фотографии технического паспорта: достаточно загрузить документ – и искусственный интеллект считает все характеристики автомобиля, указанные в техпаспорте.

«Это не просто тренд, а реальные шаги по сокращению времени и усилий граждан при прохождении таможенных формальностей», – заявили в Гостаможне.

Контекст

В январе 2024 года Государственная таможенная служба Украины запустила пилотный проект посттаможенного контроля, целью которого является проверка информации, указанной в таможенных декларациях и поданных документах. Этот контроль будет производиться не для всех таможенных оформлений, а на основе результатов работы системы управления рисками.

В марте того же года таможенная служба представила новую возможность для граждан – самостоятельное декларирование экспресс-отправлений через смартфон. Теперь можно непосредственно с мобильного устройства задекларировать отправку стоимостью до €10 000 и оплатить таможенные платежи всего в несколько кликов.