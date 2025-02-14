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В Украине ввели искусственный интеллект для растаможки авто. Как это работает

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Государственная таможенная служба Украины (ГТСУ) ввела искусственный интеллект для упрощения процесса таможенного оформления автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ГТСУ 14 февраля.

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Подробности

  • Новые технологии позволяют автоматически заполнять и формировать таможенные декларации на портале «Единое окно для международной торговли» в разделе «Ввоз легкового автомобиля».
  • Среди новшеств – распознавание характеристик автомобиля по VIN-коду: достаточно ввести VIN – и система автоматически находит технические данные транспортного средства. Добавлена ​​функция автоматического заполнения части декларации на основе фотографии технического паспорта: достаточно загрузить документ – и искусственный интеллект считает все характеристики автомобиля, указанные в техпаспорте.
  • «Это не просто тренд, а реальные шаги по сокращению времени и усилий граждан при прохождении таможенных формальностей», – заявили в Гостаможне.

Контекст

В январе 2024 года Государственная таможенная служба Украины запустила пилотный проект посттаможенного контроля, целью которого является проверка информации, указанной в таможенных декларациях и поданных документах. Этот контроль будет производиться не для всех таможенных оформлений, а на основе результатов работы системы управления рисками.

В марте того же года таможенная служба представила новую возможность для граждан – самостоятельное декларирование экспресс-отправлений через смартфон. Теперь можно непосредственно с мобильного устройства задекларировать отправку стоимостью до €10 000 и оплатить таможенные платежи всего в несколько кликов.

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