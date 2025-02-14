В Україні залучили штучний інтелект до розмитнення авто. Як це працює

Деталі

Нові технології дають змогу автоматично заповнювати і формувати митні декларації на порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» в розділі «Ввезення легкового автомобіля».

Серед нововведень – розпізнавання характеристик автомобіля за VIN-кодом: достатньо ввести VIN – і система автоматично знаходить технічні дані транспортного засобу. Додано функцію автоматичного заповнення частини декларації на основі фотографії технічного паспорта: достатньо завантажити документ – і штучний інтелект зчитає всі характеристики автомобіля, що зазначені в техпаспорті.

«Це не просто тренд, а реальні кроки до скорочення часу та зусиль громадян під час проходження митних формальностей», – заявили в Держмитниці.

Контекст

У січні 2024 року Державна митна служба України запустила пілотний проєкт постмитного контролю, метою якого є перевірка інформації, зазначеної в митних деклараціях і поданих документах. Цей контроль буде здійснюватися не для всіх митних оформлень, а на основі результатів роботи системи управління ризиками.

У березні того самого року митна служба представила нову можливість для громадян – самостійне декларування експрес-відправлень через смартфон. Тепер можна безпосередньо з мобільного пристрою задекларувати відправлення вартістю до €10 000 і сплатити митні платежі всього за кілька кліків.