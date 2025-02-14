В Україні залучили штучний інтелект до розмитнення авто. Як це працює

Державна митна служба України (ДМСУ) запровадила штучний інтелект для спрощення процесу митного оформлення автомобілів. Про це повідомила пресслужба ДМСУ 14 лютого.
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Деталі
- Нові технології дають змогу автоматично заповнювати і формувати митні декларації на порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» в розділі «Ввезення легкового автомобіля».
- Серед нововведень – розпізнавання характеристик автомобіля за VIN-кодом: достатньо ввести VIN – і система автоматично знаходить технічні дані транспортного засобу. Додано функцію автоматичного заповнення частини декларації на основі фотографії технічного паспорта: достатньо завантажити документ – і штучний інтелект зчитає всі характеристики автомобіля, що зазначені в техпаспорті.
- «Це не просто тренд, а реальні кроки до скорочення часу та зусиль громадян під час проходження митних формальностей», – заявили в Держмитниці.
Контекст
У січні 2024 року Державна митна служба України запустила пілотний проєкт постмитного контролю, метою якого є перевірка інформації, зазначеної в митних деклараціях і поданих документах. Цей контроль буде здійснюватися не для всіх митних оформлень, а на основі результатів роботи системи управління ризиками.
У березні того самого року митна служба представила нову можливість для громадян – самостійне декларування експрес-відправлень через смартфон. Тепер можна безпосередньо з мобільного пристрою задекларувати відправлення вартістю до €10 000 і сплатити митні платежі всього за кілька кліків.
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