В Украине запускают госпрограмму «єКнига» для 18-летних. Как получить 908 грн на книги

В Украине запускается государственная программа «єКнига», которая предусматривает получение 908 грн на покупку книг для украинцев, которым исполнилось 18 лет в 2024 году или исполнится в 2025-м, сообщает Украинский институт книги (УИК) 16 декабря. Деньги можно использовать на покупку бумажных, электронных и аудиокниг на украинском языке.

Ключевые факты

Ожидается, что программа поможет стимулировать читательскую активность, а также поддержать украинское книгоиздание.

Программой могут воспользоваться как 18-летние в Украине, так и за границей.

Покупать книги можно только на украинском языке в книжных магазинах, участвующих в программе.

Оплатить приобретение книг картой «єКнига» можно в безналичной форме: бесконтактно с использованием смартфона (NFC) на терминале в книжном магазине или с использованием реквизитов карты на сайте магазина.

Как воспользоваться программой «єКнига»

Установите приложение «Дія» на смартфон. Открыть специальный счет «Дія.Карти» для «єКнига» в одном из банков-участников программы. Подать заявку в приложении «Дія». Если заявка одобрена, деньги зачислят на карточку. Использовать их нужно в течение трех месяцев.

Контекст

5 декабря Кабинет Министров принял постановление о запуске «єКниги» в приложении «Дія». 18-летние украинцы получат 908 грн на покупку книг на украинском языке в бумажной, электронной форме или аудиоформате.

Программа, в частности, призвана поддержать украинских книгоиздателей, значительно пострадавших из-за войны в Украине, заявляло Минэкономики. Некоторые книжные магазины уничтожены совсем российскими войсками, а некоторые пострадали из-за оккупации части территории нашей страны.

В течение трех месяцев после зачисления средств их необходимо использовать в магазинах, присоединившихся к программе. Если средства останутся неиспользованными, они автоматически вернутся в Украинский институт книги.