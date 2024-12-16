В Україні запускають держпрограму «єКнига» для 18-річних. Як отримати 908 грн на книжки

В Україні запускається державна програма «єКнига», яка передбачає отримання 908 грн на купівлю книжок для українців, яким виповнилося 18 років у 2024 році або виповниться у 2025-му, повідомляє Український інститут книги (УІК) 16 грудня. Гроші можна використати на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою.

Ключові факти

Очікується, що програма допоможе стимулювати читацьку активність, а також підтримати українське книговидання.

Програмою можуть скористатися як 18-річні в Україні, так і за кордоном.

Купувати книги можна лише українською мовою у книгарнях, які беруть участь у програмі.

Оплатити придбання книг карткою «єКнига» можна у безготівковій формі: безконтактно з використанням смартфона (NFC) на терміналі в книгарні або з використанням реквізитів картки на сайті книгарні.

Як скористатися програмою «єКнига»

Встановити застосунок «Дія» на смартфон. Відкрити спеціальний рахунок «Дія.Картки» для «єКнига» в одному з банків-учасників програми. Подати заявку в застосунку «Дія». Якщо заявку схвалено, гроші зарахують на картку. Використати їх потрібно протягом трьох місяців.

Контекст

5 грудня Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск «єКниги» в застосунку «Дія». 18-річні українці отримають 908 грн на придбання книг українською мовою в паперовій, електронній формі чи аудіоформаті.

Програма, зокрема, має на меті підтримати українських книговидавців, які значно постраждали через війну в Україні, заявляло Мінекономіки. Деякі книгарні знищені зовсім російськими військами, а деякі втратили потужності через окупацію частини території нашої країни.

Протягом трьох місяців після зарахування коштів їх необхідно використати в книгарнях, що доєдналися до програми. Якщо кошти залишаться невикористаними, вони автоматично повернуться до Українського інституту книги.