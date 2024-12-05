Уряд ухвалив програму «єКнига». 18-річні українці отримають по 908 грн на придбання книг

Кабінет Міністрів 5 грудня ухвалив постанову про запуск «єКниги» в застосунку «Дія». 18-річні українці отримають 908 грн на придбання книг українською мовою – у паперовій, електронній формі чи аудіоформаті. Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Деталі

Протягом трьох місяців після зарахування коштів їх необхідно використати в книгарнях, що доєднались до програми.

Оформити заявку та отримати допомогу можна онлайн через застосунок «Дія».

Як скористатися: авторизуйтеся у застосунку «Дія»; вибрати послугу; відкрити спеціальний рахунок для зарахування допомоги; використайте кошти у книгарнях, що беруть участь у програмі, протягом трьох місяців.

Якщо кошти залишаться невикористаними, вони автоматично повернуться до Українського інституту книги.

Послуга доступна для громадян України, які досягли 18-річчя з 2024 року.

Контекст

Програма, зокрема, має на меті підтримати українських книговидавців, які значно постраждали через війну в Україні, заявляло Мінекономіки. Деякі книгарні знищені зовсім російськими військами, а деякі втратили потужності через окупацію частини території нашої країни.

За результати програми «єПідтримка», запровадженої у 2021 році, українці витратили 1,2 млрд грн на придбання книг, що допомогло видавцям подолати економічні труднощі початку війни.

У 2023 році випуск книжкової продукції в Україні збільшився, порівняно з минулим роком, за кількістю видань на 73%, а за тиражами – на 203%, за даними Книжкової палати. Упродовж року до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції внесли 302 суб’єкти видавничої справи, 270 з яких є новими, ще 32 – переоформили свідоцтва.