Программа «єКнига» для 18-летних заработает на следующей неделе. Как можно потратить 908 грн

На следующей неделе в Украине заработает проект для поддержки книгоиздательства и чтения на украинском языке, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания Кабинета министров 13 декабря. 18-летние украинцы получат 908 грн на покупку книг на украинском языке – в бумажной, электронной форме или аудиоформате.

Ключевые факты

Согласно программе, те, кому в этом году исполнилось 18 лет, смогут получить на специальную карту 908 грн, чтобы приобрести книги, напечатанные в Украине на украинском языке.

По словам Шмыгаля, проект является важным элементом поддержки в условиях, когда Россия бомбит типографии и пытается уничтожить украинскую культуру.

Контекст

5 декабря Кабинет министров принял постановление о запуске «єКниги» в приложении «Дія». 18-летние украинцы получат 908 грн на покупку книг на украинском языке – в бумажной, электронной форме или аудиоформате.

Программа, в частности, призвана поддержать украинских книгоиздателей, значительно пострадавших из-за войны в Украине, заявляло Минэкономики. Некоторые книжные магазины уничтожены совсем российскими войсками, а некоторые потеряли мощности из-за оккупации части территории нашей страны.

В течение трех месяцев после зачисления средств их необходимо использовать в магазинах, которые присоединились к программе. Если средства останутся неиспользованными, они автоматически вернутся в Украинский институт книги.