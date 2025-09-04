Министерство обороны Украины и Министерство цифровой трансформации запустили грантовый конкурс Brave1, направленный на поддержку разработок в области искусственного интеллекта. Об этом говорится в сообщении правительственного портала от 4 сентября.
Подробности
- Конкурс предусматривает финансирование до 100 млн грн для производителей. Приоритет предоставляется решениям, повышающим автономность выполнения миссий.
- В частности, государство поддерживает проекты, связанные с автономными дронами, модулями наведения, термальными системами для дронов-перехватчиков, ИИ-решениями для нейтрализации управляемых авиабомб, а также симуляционными средами для тестирования и обучения автономных боевых систем с применением искусственного интеллекта.
- «Более 200 компаний в рамках Brave1 уже разрабатывают ИИ-технологии, влияющие на ход войны. Государство готово инвестировать в стартапы, которые обеспечат Украине технологическое преимущество», – отметил министр обороны Денис Шмыгаль.
- Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 сентября.
Контекст
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты, направленные на поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса путем создания в Украине специального налогового режима Defence City. Этот режим будет действовать до 1 января 2036 года или до вступления Украины в Европейский союз. Вместо действующего перечня предприятий оборонно-промышленного комплекса будет создан Реестр Defence City, который будет вести Министерство обороны.
Резиденты Defence City получат ряд налоговых льгот, в том числе освобождение от налога на прибыль при его реинвестировании, а также от уплаты земельного, экологического налогов и налога на недвижимость. Кроме того, для них упростят таможенные процедуры и контроль экспорта товаров военного назначения. Национальный банк также сможет вводить особые правила валютного надзора для таких предприятий.
