Міністерство оборони України разом із Міністерством цифрової трансформації запустили грантовий конкурс Brave1, спрямований на підтримку розробок у галузі штучного інтелекту. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі від 4 вересня.

Деталі

Конкурс передбачає фінансування до 100 млн грн для виробників. Пріоритет надається рішенням, які підвищують автономність виконання місій.

Зокрема, держава підтримує проєкти, пов’язані з автономними дронами, модулями наведення, термальними системами для дронів-перехоплювачів, ШІ-рішеннями для нейтралізації керованих авіабомб, а також симуляційними середовищами для тестування та навчання автономних бойових систем із застосуванням штучного інтелекту.

«Понад 200 компаній у межах Brave1 уже розробляють ШІ-технології, які впливають на перебіг війни. Держава готова інвестувати в стартапи, що забезпечать Україні технологічну перевагу», – зазначив міністр оборони Денис Шмигаль.

Заявки на участь у конкурсі приймаються до 9 вересня.

Контекст

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкти, спрямовані на підтримку підприємств оборонно-промислового комплексу шляхом створення в Україні спеціального податкового режиму Defence City. Цей режим діятиме до 1 січня 2036 року або до моменту вступу України до Європейського Союзу. Замість чинного Переліку підприємств оборонно-промислового комплексу буде створено Реєстр Defence City, який вестиме Міністерство оборони.

Резиденти Defence City отримають низку податкових пільг, зокрема звільнення від податку на прибуток за умови його реінвестування, а також від сплати земельного, екологічного податків і податку на нерухомість. Крім того, для них спростять митні процедури та контроль за експортом товарів військового призначення. Національний банк також зможе запроваджувати особливі правила валютного нагляду для таких підприємств.