ВАКС избрал меру пресечения соучредительнице Stolitsa Group Владиславе Молчановой – залог 100 млн грн

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

1 хв читання

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 11 сентября избрал соучредительнице Stolitsa Group Владиславе Молчановой меру пресечения в виде залога в 100 млн грн без содержания под стражей. Заседание суда транслировалось вживую. Застройщица и еще пять человек получили подозрение по делу об отчуждении и легализации государственных земель возле Киева.

Ключевые факты

  • Судья ВАКС вынес меру пресечения Владислав Молчановой – залог в 100 млн грн. Это меньше, чем требовал прокурор, – 300 млн грн. Залог необходимо внести в течение пяти дней.
  • Судья возложил на нее следующие обязанности: прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду; сообщать об изменении места жительства и места работы; воздерживаться от общения с другими свидетелями и подозреваемыми по делу, сдать на хранение паспорта и другие документы для выезда за границу.
  • В случае невыполнения обязанностей залог обращается в доход государства.
  • Постановление можно обжаловать в течение пяти дней.
  • «Я ни копейки не буду платить, буду в апелляцию идти», – заявила Молчанова после суда.

Контекст

НАБУ и САП разоблачили схему завладения и последующей легализации 18 га земли государственной собственности рыночной стоимостью более 160 млн грн, говорится в сообщении бюро 6 сентября 2025 года.

К реализации сделки причастны бывший народный депутат Украины Юрий Иванющенко, подконтрольные ему два человека, столичная застройщица и подконтрольное ей лицо, а также экс-руководитель областного управления Госгеокадастра Украины, указано в сообщении.

Всем доложено о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что весной 2021 года во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль над оптовым рынком сельскохозяйственной продукции в пригороде Киева у последней возник умысел вывода активов рынка на подконтрольных юридических и физических лиц.

Девять заранее определенных лиц получили в собственность 9 земельных участков площадью 18 га. Впоследствии земельные участки на основании ложных договоров купли-продажи получили три общества, связанные с застройщицей, по версии НАБУ.

