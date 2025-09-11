Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 11 вересня обрав співзасновниці Stolitsa Group Владиславі Молчановій запобіжний захід у вигляді застави у 100 млн грн без тримання під вартою. Засідання суду транслювалося наживо. Забудовниця та ще п'ятеро осіб отримали підозру у справі про відчуження і легалізацію державних земель біля Києва.

Ключові факти

Суддя ВАКС виніс запобіжний захід Владислав Молчановій – заставу у 100 млн грн. Що менше, ніж вимагав прокурор, – 300 млн грн. Заставу необхідно внести впродовж пʼяти днів.

Суддя поклав на неї такі обов’язки: прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду; повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі, здати на зберігання паспорти та інші документи для виїзду за кордон.

В разі невиконання обовʼязків застава звертається в дохід держави.

Ухвалу можна оскаржити протягом пʼяти днів.

«Я жодної копійки не буду платити, буду в апеляцію йти», – заявила Молчанова після суду.

Контекст

НАБУ та САП викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн, йдеться у повідомленні бюро 6 вересня 2025 року.

До реалізації оборудки причетні колишній народний депутат України Юрій Іванющенко, підконтрольні йому дві особи, столична забудовниця та підконтрольна їй особа, а також екскерівник обласного управління Держгеокадастру України, вказано у повідомленні.

Усім повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над гуртовим ринком сільськогосподарської продукції у передмісті Києва в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб.

Девʼять наперед визначених осіб одержали у власність 9 земельних ділянок площею 18 га. Згодом земельні ділянки на підставі удаваних договорів купівлі-продажу отримали три товариства, пов’язані із забудовницею, за версією НАБУ.