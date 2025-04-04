ВАКС взыскал в пользу государства активы Дерипаски и «РУСАЛа» более чем на 2 млрд грн

Высший антикоррупционный суд 4 апреля удовлетворил второй иск Министерства юстиции к российскому миллиардеру Олегу Дерипаске и «Объединенной компании «РУСАЛ» по применению санкции в виде взыскания активов более чем на 2 млрд грн в доход государства, сообщает пресс-служба Министерства.

Ключевые факты

Согласно решению суда, в доход государства взыскано более 440 000 тонн бокситов и 110 000 тонн глинозема, общая стоимость которых превышает 2 млрд грн. Эти активы принадлежали швейцарской компании RS International GmbH, подконтрольной лицам, к которым применены санкции.

и 110 000 тонн глинозема, общая стоимость которых превышает 2 млрд грн. Эти активы принадлежали швейцарской компании RS International GmbH, подконтрольной лицам, к которым применены санкции. Кроме того, в доход государства также взыскано право требования этой компании по договору «давальческого сырья», на основании которого бокситы были ввезены на территорию Украины.

Контекст

Подконтрольная Дерипаске компания МКПАО «РУСАЛ» снабжала алюминиевую продукцию российским предприятиям оборонного комплекса. Эти компании напрямую производят военную технику, оружие и боеприпасы для вооруженных сил РФ, напоминает Минюст.

ВАКС установил, что Дерипаска владеет промышленным конгломератом «Русские машины», в состав которого входит «Военно-промышленная компания» – главный поставщик вооружения и оборудования для российских военных. В частности, компании конгломерата производят бронетранспортеры-амфибии БТР-80, БТР-82А, АМН 233114 «Тигр-М» и другие боевые машины по заказу минобороны РФ.