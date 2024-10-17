Валерий Залужный выступил в Королевском институте международных отношений в Лондоне. Пересказываем его речь максимально коротко

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании и Северной Ирландии, главнокомандующий ВСУ (2021–2024) Валерий Залужный выступил с речью в Королевском институте международных отношений (Chatham House) в Лондоне. Залужный поблагодарил за поддержку Украины в борьбе и отметил важность честного диалога для понимания текущей ситуации в войне России против Украины. Forbes Ukraine выбрал ключевые тезисы из его выступления, которое опубликовано в колонке УП .

Главное

Мировой порядок состоит из «коллективного Запада» – развитые демократии с системой безопасности НАТО; авторитарных стран с концентрированной властью; стран, вышедших из авторитарных империй – некоторые присоединились к Западу, другие борются за это.

Ситуация в Украине. В отличие от Беларуси и Грузии, Украина воюет за независимость уже 10 лет. За время полномасштабной войны погибли более 30 000 человек. Россия пытается уничтожить украинскую нацию (примеры: Буча, Гостомель).

Критика Запада. Нежелание своевременно влиять на глобальную систему безопасности привело к сегодняшней ситуации. Страх перед «эскалацией» и ядерными угрозами Путина и недостаточная военная поддержка в 2023 году привели к затяжной войне.

Новые вызовы. Формирование антизападной коалиции – Россия, Китай, Северная Корея, Иран. Изменение характера войны из-за появления роботов и ИИ. Необходимость пересмотра стратегии глобальной безопасности.

Условия победы для Украины. Гарантии безопасности через вступление в НАТО или создание системы безопасности, как в Израиле. ​

Возможности для послевоенного восстановления. Украина должна получить ощущение неограниченных возможностей развития и собственного дома для каждого украинца.

Залужный заканчивает речь предостережением о необходимости учиться на уроках истории, чтобы не повторять их в будущем.