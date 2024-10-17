Валерій Залужний виступив у Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні. Переказуємо його промову максимально коротко

Надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії і Північній Ірландії, головнокомандувач ЗСУ (2021–2024) Валерій Залужний виступив із промовою у Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House) у Лондоні. Залужний подякував за підтримку України в боротьбі та наголосив на важливості чесного діалогу для розуміння поточної ситуації у війні Росії проти України. Forbes Ukraine вибрав ключові тези з його виступу, який опублікований у колонці УП .

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Світовий устрій складається з «колективного Заходу» – розвинені демократії із системою безпеки НАТО; авторитарних країн із концентрованою владою; країн, що вийшли з авторитарних імперій – деякі приєдналися до Заходу, інші борються за це.

Ситуація в Україні. На відміну від Білорусі та Грузії, Україна воює за незалежність вже 10 років. За час повномасштабної війни загинуло понад 30 000 людей. Росія намагається знищити українську націю (приклади: Буча, Гостомель).

Критика Заходу. Небажання вчасно впливати на глобальну систему безпеки призвело до сьогоднішньої ситуації. Страх перед «ескалацією» та ядерними погрозами Путіна та недостатня військова підтримка у 2023 році призвели до затяжної війни.

Нові виклики. Формування антизахідної коаліції – Росія, Китай, Північна Корея, Іран. Зміна характеру війни через появу роботів та ШІ. Необхідність перегляду стратегії глобальної безпеки.

Умови перемоги для України. Гарантії безпеки через вступ до НАТО або створення системи безпеки як в Ізраїлі. ​

Можливості для післявоєнного відновлення. Україна має отримати відчуття необмежених можливостей розвитку та відчуття власного дому для кожного українця.

Залужний закінчує промову застереженням про необхідність вчитися на уроках історії, щоб не повторювати їх у майбутньому.