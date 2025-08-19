Вайоминг стал первым штатом США, запустившим государственный стейблкоин Frontier Stable Token (FRNT). Об этом сообщила Комиссия стейблтокенов Вайоминга 19 августа.

Подробности

FRNT обеспечен долларами США и хранящимися в трасте краткосрочными казначейскими облигациями с активами, которые на 2% превышают объем выпущенных токенов, в соответствии с законодательством штата.

В ближайшее время FRNT можно будет приобрести через криптобиржу Kraken на блокчейне Solana и платформу Rain с интеграцией Visa в сети Avalanche.

Вайоминг может стать примером для других штатов, в частности Небраски и Техаса, также изучающих возможность выпуска собственных стейблкоинов, пишет Bloomberg.

Контекст

Дональд Трамп, который ранее скептически относился к криптовалютам, во время предвыборной кампании 2024 года и второго президентского срока стал их активным сторонником. Он пообещал превратить США в «мировую криптовалютную столицу», предложил создать национальный биткойн-резерв и подписал указ о стратегическом криптофонде, использующем конфискованные активы.

Трамп запустил мемкоин $TRUMP на блокчейне Solana, который получил рыночную капитализацию в миллиарды долларов, хотя подвергся критике из-за спекулятивной природы. Его семья инвестировала сотни миллионов в криптоактивы через проект World Liberty Financial.

Он поддерживает законодательство для легализации криптовалют, в частности стейблкоинов, и выступает против государственной цифровой валюты, подчеркивая защиту от чрезмерного регулирования. Эти шаги подняли спрос на биткойн и альткоины, хотя эксперты предупреждают о возможных рисках для финансовой системы.

Новое руководство SEC прекратило ряд резонансных дел против Coinbase и Binance, начатых предыдущей администрацией.