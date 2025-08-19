Вайомінг став першим штатом США, який запустив державний стейблкоїн Frontier Stable Token (FRNT). Про це повідомила Комісія стейблтокенів Вайомінгу 19 серпня.

Деталі

FRNT забезпечений доларами США та короткостроковими казначейськими облігаціями, що зберігаються в трасті, з активами, які на 2% перевищують обсяг випущених токенів, відповідно до законодавства штату.

Найближчим часом FRNT можна буде придбати через криптобіржу Kraken на блокчейні Solana та платформу Rain з інтеграцією Visa на мережі Avalanche.

Вайомінг може стати прикладом для інших штатів, зокрема Небраски та Техасу, які також вивчають можливість випуску власних стейблкоїнів, пише Bloomberg.

Контекст

Дональд Трамп, який раніше скептично ставився до криптовалют, під час передвиборчої кампанії 2024 року та другого президентського терміну став їхнім активним прихильником. Він пообіцяв перетворити США на «світову криптовалютну столицю», запропонував створити національний біткойн-резерв і підписав указ про стратегічний криптофонд, що використовує конфісковані активи.

Трамп запустив мемкоїн $TRUMP на блокчейні Solana, який здобув ринкову капіталізацію в мільярди доларів, хоча зазнав критики через спекулятивну природу. Його родина інвестувала сотні мільйонів у криптоактиви через проєкт World Liberty Financial.

Він підтримує законодавство для легалізації криптовалют, зокрема стейблкоїнів, і виступає проти державної цифрової валюти, наголошуючи на захисті від надмірного регулювання. Ці кроки підняли попит на біткойн та альткоїни, хоча експерти попереджають про можливі ризики для фінансової системи.

Нове керівництво SEC припинило низку резонансних справ проти Coinbase і Binance, розпочатих попередньою адміністрацією.