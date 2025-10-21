Великобритания готова выделить более 100 млн фунтов стерлингов на возможное размещение своих войск в Украине в случае подписания мирного соглашения между Россией и Украиной при посредничестве Дональда Трампа. Об этом заявил министр обороны Джон Гили во время лекции в Mansion House в Лондоне, пишет Sky News 21 октября.