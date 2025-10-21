Forbes Digital підписка
Великобритания готова потратить «более 100 млн фунтов стерлингов» на возможное развертывание британских войск в Украине

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Великобритания готова выделить более 100 млн фунтов стерлингов на возможное размещение своих войск в Украине в случае подписания мирного соглашения между Россией и Украиной при посредничестве Дональда Трампа. Об этом заявил министр обороны Джон Гили во время лекции в Mansion House в Лондоне, пишет Sky News 21 октября.

  • В своей речи Гили рассказал о совместных усилиях Великобритании и Франции по формированию «Коалиции желающих», в которую входят более 30 стран. Эта коалиция работает над созданием Многонациональных сил Украины в течение последних шести месяцев.
  • План министра предусматривает подготовку военных для участия в Многонациональных силах, которые будут обеспечивать безопасность украинских границ в случае достижения перемирия между Москвой и Киевом. Гили отметил, что британские войска, включая наземные подразделения, могут быть готовы к развертыванию сразу после заключения соглашения.
  • Эти силы будут способствовать защите воздушного и морского пространства Украины, а также помогать в подготовке военных, если Россия согласится прекратить полномасштабные боевые действия.
  • Гили акцентировал на поддержке Украины со стороны Великобритании, в частности, упомянул о рекордной помощи в размере 4,5 млрд фунтов стерлингов в этом году, а также лидерство страны, вместе с США, в координации более широкой группы стран, предоставляющих Киеву оружие и финансовую поддержку.

Контекст

12 января 2024 года Украина и Великобритания заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое стало первым практическим воплощением декларации G7 о поддержке Украины, подписанной 12 июля 2023-го.

В январе 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о столетнем партнерстве. Этот документ гарантирует Украине ежегодную военную помощь в размере минимум $3,6 млрд в течение всего необходимого времени.

