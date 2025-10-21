Велика Британія готова виділити значно більше 100 млн фунтів стерлінгів на можливе розміщення своїх військ в Україні у разі підписання мирної угоди між Росією та Україною за посередництва Дональда Трампа. Про це заявив міністр оборони Джон Гілі під час лекції в Mansion House у Лондоні, пише Sky News 21 жовтня.

Деталі

У своїй промові Гілі розповів про спільні зусилля Великої Британії та Франції з формування «Коаліції охочих», до якої входять понад 30 країн. Ця коаліція працює над створенням Багатонаціональних сил України протягом останніх шести місяців.

План міністра передбачає підготовку військових для участі в Багатонаціональних силах, які забезпечуватимуть безпеку українських кордонів у разі досягнення перемир’я між Москвою та Києвом. Гілі зазначив, що британські війська, включно з наземними підрозділами, можуть бути готові до розгортання одразу після укладення угоди.

Ці сили сприятимуть захисту повітряного та морського простору України, а також допомагатимуть у підготовці її військових, якщо Росія погодиться припинити повномасштабні бойові дії.

Гілі наголосив на підтримці України з боку Великої Британії, зокрема згадав про рекордну допомогу в розмірі 4,5 млрд фунтів стерлінгів цього року, а також лідерство країни, разом із США, у координації ширшої групи країн, які надають Києву зброю та фінансову підтримку.

Контекст

12 січня 2024 року Україна та Велика Британія уклали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки, яка стала першим практичним втіленням декларації G7 про підтримку України, підписаної 12 липня 2023-го.

У січні 2025 року прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський підписали угоду про столітнє партнерство. Цей документ гарантує Україні щорічну військову допомогу в розмірі щонайменше $3,6 млрд протягом усього необхідного часу.