Велика Британія готова виділити значно більше 100 млн фунтів стерлінгів на можливе розміщення своїх військ в Україні у разі підписання мирної угоди між Росією та Україною за посередництва Дональда Трампа. Про це заявив міністр оборони Джон Гілі під час лекції в Mansion House у Лондоні, пише Sky News 21 жовтня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- У своїй промові Гілі розповів про спільні зусилля Великої Британії та Франції з формування «Коаліції охочих», до якої входять понад 30 країн. Ця коаліція працює над створенням Багатонаціональних сил України протягом останніх шести місяців.
- План міністра передбачає підготовку військових для участі в Багатонаціональних силах, які забезпечуватимуть безпеку українських кордонів у разі досягнення перемир’я між Москвою та Києвом. Гілі зазначив, що британські війська, включно з наземними підрозділами, можуть бути готові до розгортання одразу після укладення угоди.
- Ці сили сприятимуть захисту повітряного та морського простору України, а також допомагатимуть у підготовці її військових, якщо Росія погодиться припинити повномасштабні бойові дії.
- Гілі наголосив на підтримці України з боку Великої Британії, зокрема згадав про рекордну допомогу в розмірі 4,5 млрд фунтів стерлінгів цього року, а також лідерство країни, разом із США, у координації ширшої групи країн, які надають Києву зброю та фінансову підтримку.
Контекст
12 січня 2024 року Україна та Велика Британія уклали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки, яка стала першим практичним втіленням декларації G7 про підтримку України, підписаної 12 липня 2023-го.
У січні 2025 року прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський підписали угоду про столітнє партнерство. Цей документ гарантує Україні щорічну військову допомогу в розмірі щонайменше $3,6 млрд протягом усього необхідного часу.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.