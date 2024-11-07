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Великобритания объявила новые санкции против российского ВПК и наемников

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Великобритания вводит 56 новых санкций в рамках крупнейшего пакета против России с мая 2023 года, сообщает пресс-служба британского правительства. Сегодняшние мероприятия касаются поставок важного оборудования для военной машины РФ и разоблачают коррупционную деятельность российских военных группировок в Африке.

Великобритания стала первой страной G7, непосредственно введшей санкции против поддерживаемых Россией наемников Africa Corps, которые несут угрозу стабильности и безопасности во всей Африке.

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Ключевые факты

  • Великобритания объявила о введении новых санкций против российского военно-промышленного комплекса.
  • Среди новых целей – поставщики, поддерживающие российское военное производство, поддерживаемые Россией наемники, действующие в странах Африки к югу от Сахары, а также агент ГРУ, причастный к применению нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери.
  • Эти санкции будут направлены непосредственно на поставку товаров для российской армии и ограничат жизненно важные ресурсы, необходимые для ведения незаконной войны в Украине.
  • Сегодняшние действия направлены против предприятий, базирующихся в Китае, Турции и Центральной Азии, занимающихся поставкой и производством товаров, включая станки, микроэлектронику и компоненты для беспилотников, которые нужны России для поддержания ее незаконного вторжения в Украину.
  • Этот пакет также нацелен на три частных группы наемников, связанных с Кремлем, в частности Africa Corps, и 11 человек, связанных с российскими доверенными лицами. Они имеют прямые связи с Кремлем, угрожают миру и безопасности в Ливии, Мали и Центральноафриканской Республике и совершили широкомасштабные нарушения прав человека по всему континенту.

Контекст

За последний месяц Великобритания непосредственно нацелилась на незаконный «теневой» флот России, приняла жесткие меры против российских кибербанд и наложила санкции на рупоров Кремля, которые безрассудно распространяли ложь Путина во всем мире.

Ранее санкции США, ЕС и Великобритании вывели из строя 53 танкера, или около 7,5% флота судов, транспортирующих российскую сырую нефть. Они простаивали пустыми в портах по всему миру. Однако в конце сентября минимум 17 из них снова отправились с грузом сырой нефти или нефтепродуктов.

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