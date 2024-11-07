Великобритания объявила новые санкции против российского ВПК и наемников

Великобритания вводит 56 новых санкций в рамках крупнейшего пакета против России с мая 2023 года, сообщает пресс-служба британского правительства. Сегодняшние мероприятия касаются поставок важного оборудования для военной машины РФ и разоблачают коррупционную деятельность российских военных группировок в Африке.

Великобритания стала первой страной G7, непосредственно введшей санкции против поддерживаемых Россией наемников Africa Corps, которые несут угрозу стабильности и безопасности во всей Африке.