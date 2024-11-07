Великобритания объявила новые санкции против российского ВПК и наемников

Великобритания вводит 56 новых санкций в рамках крупнейшего пакета против России с мая 2023 года, сообщает пресс-служба британского правительства. Сегодняшние мероприятия касаются поставок важного оборудования для военной машины РФ и разоблачают коррупционную деятельность российских военных группировок в Африке.
Великобритания стала первой страной G7, непосредственно введшей санкции против поддерживаемых Россией наемников Africa Corps, которые несут угрозу стабильности и безопасности во всей Африке.
Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Замовляйте та отримуйте два журнали за ціною одного!
Ключевые факты
- Великобритания объявила о введении новых санкций против российского военно-промышленного комплекса.
- Среди новых целей – поставщики, поддерживающие российское военное производство, поддерживаемые Россией наемники, действующие в странах Африки к югу от Сахары, а также агент ГРУ, причастный к применению нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери.
- Эти санкции будут направлены непосредственно на поставку товаров для российской армии и ограничат жизненно важные ресурсы, необходимые для ведения незаконной войны в Украине.
- Сегодняшние действия направлены против предприятий, базирующихся в Китае, Турции и Центральной Азии, занимающихся поставкой и производством товаров, включая станки, микроэлектронику и компоненты для беспилотников, которые нужны России для поддержания ее незаконного вторжения в Украину.
- Этот пакет также нацелен на три частных группы наемников, связанных с Кремлем, в частности Africa Corps, и 11 человек, связанных с российскими доверенными лицами. Они имеют прямые связи с Кремлем, угрожают миру и безопасности в Ливии, Мали и Центральноафриканской Республике и совершили широкомасштабные нарушения прав человека по всему континенту.
Контекст
За последний месяц Великобритания непосредственно нацелилась на незаконный «теневой» флот России, приняла жесткие меры против российских кибербанд и наложила санкции на рупоров Кремля, которые безрассудно распространяли ложь Путина во всем мире.
Ранее санкции США, ЕС и Великобритании вывели из строя 53 танкера, или около 7,5% флота судов, транспортирующих российскую сырую нефть. Они простаивали пустыми в портах по всему миру. Однако в конце сентября минимум 17 из них снова отправились с грузом сырой нефти или нефтепродуктов.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.