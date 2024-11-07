Велика Британія оголосила нові санкції проти російського ВПК і найманців

Велика Британія запроваджує 56 нових санкцій у межах найбільшого пакету проти Росії з травня 2023 року, повідомляє пресслужба британського уряду. Сьогоднішні заходи стосуються постачання важливого обладнання для військової машини РФ і викривають корупційну діяльність російських військових угруповань в Африці.
Велика Британія стала першою країною G7, що безпосередньо ввела санкції проти підтримуваних Росією найманців Africa Corps, які несуть загрозу стабільності та безпеки в усій Африці.
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Ключові факти
- Велика Британія оголосила про введення нових санкцій проти російського військово-промислового комплексу.
- Серед нових цілей – постачальники, які підтримують російське військове виробництво, підтримувані Росією найманці, що діють у країнах Африки на південь від Сахари, а також агент ГРУ, причетний до застосування нервово-паралітичної речовини «Новачок» у Солсбері.
- Ці санкції будуть спрямовані безпосередньо на постачання товарів для російської армії та обмежать життєво важливі ресурси, необхідні для ведення незаконної війни в Україні.
- Сьогоднішні дії спрямовані проти підприємств, що базуються в Китаї, Туреччині та Центральній Азії, які займаються постачанням і виробництвом товарів, зокрема верстатів, мікроелектроніки та компонентів для безпілотників, які потрібні Росії для підтримки її незаконного вторгнення в Україну.
- Цей пакет також націлений на три приватні групи найманців, повʼязані з Кремлем, зокрема Africa Corps, та 11 осіб, повʼязаних із російськими довіреними особами. Вони мають прямі звʼязки з Кремлем, загрожують миру та безпеці в Лівії, Малі та Центральноафриканській Республіці та вчинили широкомасштабні порушення прав людини по всьому континенту.
Контекст
За останній місяць Велика Британія безпосередньо націлилася на незаконний «тіньовий» флот Росії, вжила жорстких заходів проти російських кібербанд і наклала санкції на рупорів Кремля, які безрозсудно розповсюджували брехню Путіна в усьому світі.
Раніше санкції США, ЄС і Великої Британії вивели з ладу 53 танкери, або близько 7,5% флоту суден, які транспортують російську сиру нафту. Вони простоювали порожніми в портах в усьому світі. Однак наприкінці вересня мінімум 17 із них знову вирушили з вантажем сирої нафти або нафтопродуктів.
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