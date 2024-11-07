Велика Британія оголосила нові санкції проти російського ВПК і найманців

Велика Британія запроваджує 56 нових санкцій у межах найбільшого пакету проти Росії з травня 2023 року, повідомляє пресслужба британського уряду. Сьогоднішні заходи стосуються постачання важливого обладнання для військової машини РФ і викривають корупційну діяльність російських військових угруповань в Африці.

Велика Британія стала першою країною G7, що безпосередньо ввела санкції проти підтримуваних Росією найманців Africa Corps, які несуть загрозу стабільності та безпеки в усій Африці.