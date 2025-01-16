Премʼєр-міністр Великої Британії прибув до України для підписання угоди про 100-річне партнерство. Що вона передбачає

Велика Британія та Україна підпишуть історичну угоду про партнерство. Премʼєр-міністр Кір Стармер прибув до Києва для зустрічі із президентом Володимиром Зеленським, повідомила пресслужба британського уряду 16 січня. Сторони підпишуть угоду 100-річне партнерство з метою поглиблення звʼязків у оборонній та невійськовій сферах.

Ключові факти

Договір посилить військове співробітництво у сфері морської безпеки за допомогою нової структури щодо зміцнення безпеки Балтійського, Чорного та Азовського морів і стримування російської агресії.

у сфері морської безпеки за допомогою нової структури щодо зміцнення безпеки Балтійського, Чорного та Азовського морів і стримування російської агресії. Угода обʼєднає експертів для розвитку наукового та технологічного партнерства у таких галузях, як охорона здоровʼя, агротехнології, космос та безпілотники, а також для побудови дружніх стосунків за допомогою навчальних проектів.

у таких галузях, як охорона здоровʼя, агротехнології, космос та безпілотники, а також для побудови дружніх стосунків за допомогою навчальних проектів. Також буде запущено нову розроблену у Великій Британії схему перевірки зерна для відстеження вкраденого зерна з окупованих українських територій.

для відстеження вкраденого зерна з окупованих українських територій. Нерозривні звʼязки між Великою Британією та Україною будуть офіційно закріплені за допомогою нового 100-річного партнерства між двома країнами, що розширює та поглиблює відносини в оборонній та невійськовій сферах та сприятиме встановленню тісніших суспільних звʼязків.

Договір та політична декларація, які передбачають 100-річне партнерство, будуть подані до британського парламенту найближчими тижнями.

Угода також закріплює за Великою Британією статус партнера для українського енергетичного сектору , стратегії видобутку найважливіших корисних копалин та виробництва екологічно чистої сталі.

, стратегії видобутку найважливіших корисних копалин та виробництва екологічно чистої сталі. Очікується, що з нагоди підписання угоди про партнерство сьогодні премʼєр-міністр оголосить про нову підтримку України з боку Великої британії — від надання військової допомоги до сприяння економічній стійкості.

до сприяння економічній стійкості. Стармер оголосить про виділення £40 млн на нову програму відновлення економіки , яка дозволить розблокувати сотні мільйонів фунтів стерлінгів приватного кредитування для підтримки зростання та економічної стійкості малого та середнього бізнесу в Україні, який становить основу економіки країни.

, яка дозволить розблокувати сотні мільйонів фунтів стерлінгів приватного кредитування для підтримки зростання та економічної стійкості малого та середнього бізнесу в Україні, який становить основу економіки країни. Програма створить можливості для британських компаній, підтримуючи ключові сектори зростання в Україні, відкриваючи розширені можливості торгівлі та інвестицій. Очікується, що у довгостроковій перспективі програма під назвою TIGER (Стимулювання зростання інвестицій та економічної стійкості) знизить залежність українських громад від гуманітарної підтримки та допоможе підвищити економічну стійкість.

Сьогоднішня заява заснована на пакеті підтримки у розмірі £12,8 млрд, який Велика Британія надала Україні, включаючи £7,8 млрд військової допомоги, зобовʼязання надавати військову допомогу у розмірі £3 млрд, а також постійну підтримку енергетичної інфраструктури.

Контекст

Наприкінці грудня 2024-го року Велика Британія оголосила, що направить Україні додатково £225 млн ($286 млн) військової техніки, щоб допомогти їй у війні проти Росії. Зокрема, кошти підуть на зміцнення ВМС, обладнання ППО, дрони та засоби РЕБ.

10 січня Велика Британія ввела санкції проти двох російських нафтових гігантів – «Газпром нефти» та «Сургутнефтегаза». Ці енергетичні компанії видобувають понад 1 млн барелів нафти на день – на суму приблизно $23 млрд на рік за поточними цінами. Прибуток цих двох компаній поповнює військову скарбницю РФ.

Велика Британія продовжує чинити тиск на «тіньовий флот», який Росія використовує для транспортування своєї нафти. Минулого місяця уряд оголосив про санкції проти ще 20 суден, відповідальних за транспортування понад 4 млн барелів російської нафти у 2024 році, внаслідок чого загальна кількість суден тіньового флоту, на які накладено санкції Великою Британією, досягла 93.