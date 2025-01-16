Велика Британія підписала угоду про 100-річне партнерство з Україною і оголосила про пакет військової допомоги

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підписали угоду про 100-річне партнерство, повідомила пресслужба Офісу президента 16 січня. Також Стармер оголосив про передачу Україні партії артилерії британського виробництва, а також нової мобільної системи протиповітряної оборони, пише «Інтерфакс-Україна» .

Ключові факти

Україна підписала угоду про сторічне партнерство зі Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.

Угода закріплює, що Велика Британія надаватиме Україні щорічну військову допомогу на щонайменше $3,6 млрд стільки, скільки буде потрібно.

Сторони зобовʼязалися сприяти технологічним інноваціям, особливо у сфері охорони здоровʼя, освіти, транспорту, штучного інтелекту (ШІ), квантових обчислень та біотехнологій, а також у сприянні торгівлі та співробітництву в ключових секторах.

Вони систематично протидіятимуть постійним транснаціональним загрозам, включаючи, зокрема, глобальні ризики для здоровʼя, незаконне фінансування, організовану злочинність та тероризм, підтверджуючи свою взаємну відданість побудові довгострокового надійного партнерства задля подолання цих викликів.

У рамках угоди сторони дійшли згоди про зміцнення обороноздатності і посилення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО.

Україна та Велика Британія також домовились про побудову партнерства у сфері морської безпеки, посилення економічного та торговельного співробітництва, посилення співпраці у сфері енергетики, клімату та переходу до чистої енергії, у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності, про протидію іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням, зміцнення позицій як лідерів у галузі науки, технологій та інновацій, співробітництво з питань міграції і про використання потенціалу соціокультурних звʼязків.

«Я сьогодні радий оголосити, що ми надаємо 150 стволів артилерії, які… були виготовлені в Сполученому Королівстві й буквально за кілька тижнів зможуть бути поставлені в Україну. Ми також постачатимемо нову мобільну систему ППО, яка називається «Грейтфул», виробництво якої профінансовано спільно з Данією», – сказав Стармер.

Ще він повідомив про подальші плани підготовки українських військовослужбовців спільно із союзниками.

«Ми домовилися про щонайменше $3,6 млрд щорічної військової допомоги Україні – стільки і скільки це буде потрібно. Плюс підготували рішення про ще $3 млрд від російських активів. І за фінансовий рік ми маємо вийти на $6,6 млрд від Великої Британії», – сказав Зеленський.

Британія також оголосила про надання £100 млн на гуманітарну допомогу для України та £40 млн – на підтримку української економіки, повідомило британське МЗС.

Контекст

12 січня 2024 року України і Велика Британія підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Британія стала першою країною, з якою було укладено таку угоду на виконання спільної декларації G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року.

16 січня Стармер прибув до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Сторони мали підписати угоду 100-річне партнерство з метою поглиблення звʼязків у оборонній та невійськовій сферах.