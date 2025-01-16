Велика Британія підписала угоду про 100-річне партнерство з Україною і оголосила про пакет військової допомоги

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підписали угоду про 100-річне партнерство, повідомила пресслужба Офісу президента 16 січня. Також Стармер оголосив про передачу Україні партії артилерії британського виробництва, а також нової мобільної системи протиповітряної оборони, пише «Інтерфакс-Україна».
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Ключові факти
- Україна підписала угоду про сторічне партнерство зі Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.
- Угода закріплює, що Велика Британія надаватиме Україні щорічну військову допомогу на щонайменше $3,6 млрд стільки, скільки буде потрібно.
- Сторони зобовʼязалися сприяти технологічним інноваціям, особливо у сфері охорони здоровʼя, освіти, транспорту, штучного інтелекту (ШІ), квантових обчислень та біотехнологій, а також у сприянні торгівлі та співробітництву в ключових секторах.
- Вони систематично протидіятимуть постійним транснаціональним загрозам, включаючи, зокрема, глобальні ризики для здоровʼя, незаконне фінансування, організовану злочинність та тероризм, підтверджуючи свою взаємну відданість побудові довгострокового надійного партнерства задля подолання цих викликів.
- У рамках угоди сторони дійшли згоди про зміцнення обороноздатності і посилення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО.
- Україна та Велика Британія також домовились про побудову партнерства у сфері морської безпеки, посилення економічного та торговельного співробітництва, посилення співпраці у сфері енергетики, клімату та переходу до чистої енергії, у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності, про протидію іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням, зміцнення позицій як лідерів у галузі науки, технологій та інновацій, співробітництво з питань міграції і про використання потенціалу соціокультурних звʼязків.
- «Я сьогодні радий оголосити, що ми надаємо 150 стволів артилерії, які… були виготовлені в Сполученому Королівстві й буквально за кілька тижнів зможуть бути поставлені в Україну. Ми також постачатимемо нову мобільну систему ППО, яка називається «Грейтфул», виробництво якої профінансовано спільно з Данією», – сказав Стармер.
- Ще він повідомив про подальші плани підготовки українських військовослужбовців спільно із союзниками.
- «Ми домовилися про щонайменше $3,6 млрд щорічної військової допомоги Україні – стільки і скільки це буде потрібно. Плюс підготували рішення про ще $3 млрд від російських активів. І за фінансовий рік ми маємо вийти на $6,6 млрд від Великої Британії», – сказав Зеленський.
- Британія також оголосила про надання £100 млн на гуманітарну допомогу для України та £40 млн – на підтримку української економіки, повідомило британське МЗС.
Контекст
12 січня 2024 року України і Велика Британія підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Британія стала першою країною, з якою було укладено таку угоду на виконання спільної декларації G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року.
16 січня Стармер прибув до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Сторони мали підписати угоду 100-річне партнерство з метою поглиблення звʼязків у оборонній та невійськовій сферах.
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