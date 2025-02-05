Великобритания выделяет новый пакет поддержки Украины на £55 млн. Что он предполагает

Великобритания предоставляет £55 млн ($69 млн) в поддержку Украины, в частности £17 млн ​​выделяется на инновационные энергетические проекты, сообщает пресс-служба британского правительства 5 февраля. Британский министр иностранных дел Дэвид Лемми находится с официальным визитом в Киеве.

Ключевые факты

Великобритания предоставляет £3 млн ($3,8 млн) для поставок украинского зерна и продовольствия в Сирию, выполняя обещание, которое британский премьер-министр Кир Стармер дал президенту Владимиру Зеленскому. Эта поддержка, реализуемая в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой, станет спасением для самых уязвимых граждан Сирии.

Лемми объявит о выделении £17 млн ​​($21 млн) на инновационные энергетические проекты, чтобы поддержать восстановление и устойчивость украинской энергетики. Конкурс InnovateUkraine будет стимулировать сотрудничество между британскими, украинскими и международными компаниями и исследовательскими учреждениями в поиске устойчивых, масштабированных и устойчивых энергетических решений будущего.

В поддержку частного сектора Украины и устойчивости малого и среднего бизнеса, для новой программы экономического восстановления в рамках Соглашения о столетнем партнерстве поступит £10 млн ($12,5 млн).

Еще £25 млн ($31 млн) от Великобритании поддержат Украину в создании более инклюзивных и эффективных социальных систем и услуг.

Контекст

12 января 2024 года Украина и Великобритания подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Британия стала первой страной, с которой было заключено такое соглашение по выполнению совместной декларации G7 о поддержке Украины от 12 июля 2023-го.

16 января 2025 года Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Соглашение закрепляет, что Великобритания будет оказывать Украине ежегодную военную помощь на минимум $3,6 млрд столько, сколько потребуется.

Страна также объявила о передаче Украине партии артиллерии британского производства, а также о новой мобильной системе противовоздушной обороны.