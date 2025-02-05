Велика Британія виділяє новий пакет підтримки України на £55 млн. Що він передбачає

Велика Британія надає £55 млн ($69 млн) на підтримку України, зокрема £17 млн виділяється на інноваційні енергетичні проєкти, повідомляє пресслужба британського уряду 5 лютого. Британський міністр закордонних справ Девід Леммі перебуває з офіційним візитом у Києві.

Ключові факти

Велика Британія надає £3 млн ($3,8 млн) для постачання українського зерна та продовольства до Сирії, виконуючи обіцянку, яку британський прем’єр-міністр Кір Стармер дав президенту Володимиру Зеленському. Ця підтримка, реалізована у співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою, стане порятунком для найуразливіших громадян Сирії.

Леммі оголосить про виділення £17 млн ($21 млн) на інноваційні енергетичні проєкти, щоб підтримати відновлення та стійкість української енергетики. Конкурс InnovateUkraine стимулюватиме співпрацю між британськими, українськими та міжнародними компаніями й дослідницькими установами для пошуку стійких, масштабованих і сталих енергетичних рішень майбутнього.

На підтримку приватного сектору України та стійкості малого й середнього бізнесу, для нової програми економічного відновлення у рамках Угоди про сторічне партнерство найдійде £10 млн ($12,5 млн).

Ще £25 млн ($31 млн) від Великої Британії підтримають Україну у створенні більш інклюзивних і ефективних соціальних систем і послуг.

Контекст

12 січня 2024 року Україна і Велика Британія підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Британія стала першою країною, з якою було укладено таку угоду на виконання спільної декларації G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року.

16 січня 2025-го Україна та Велика Британія підписали угоду про 100-річне партнерство. Угода закріплює, що Велика Британія надаватиме Україні щорічну військову допомогу на щонайменше $3,6 млрд стільки, скільки буде потрібно.

Країна також оголосила про передачу Україні партії артилерії британського виробництва, а також нової мобільної системи протиповітряної оборони.