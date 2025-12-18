Великобритания обновила санкционный список, включив в него ряд российских нефтегазовых компаний: «Татнефть», «Русснефть», «ННК-Ойл» и «Руснефтегаз групп». Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте британского правительства 18 декабря.
Детали
- В санкционный список включены трейдинговые компании Redwood Global Supply, Fossil Trading, Amur II FZCO и Tejarinaft.
- В целом список обновился на 24 пункта, из них пять физических лиц и 19 компаний.
- Вышеупомянутые компании поддерживают правительство России, «занимаясь ведением бизнеса в секторе, имеющем стратегическое и экономическое значение», – говорится в пояснениях.
- Санкции предусматривают, что все активы юридических и физических лиц из списка ограничений будут заморожены на территории Великобритании.
Контекст
В октябре 2025 года Великобритания ввела санкции против двух самых крупных нефтяных компаний России – «Лукойла» и «Русснефти». Тогда же эти компании попали под ограничения США.
Нефтяные компании РФ уже находятся либо под секторальными санкциями (ограничительные меры, которые касаются в целом секторов экономики, а не отдельных компаний), либо под санкциями ЕС и США.
16 декабря цены на российскую нефть упали до самого низкого уровня с начала войны в Украине. Причина – санкции, заставляющие нефтяную отрасль страны предлагать большие скидки и падение мировых цен на нефть.
Доходы от нефти, которые вместе с газом составляют около четверти государственного бюджета России, критически важны для финансирования войны.
