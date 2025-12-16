Ціни на російську нафту впали до найнижчого рівня з початку війни в Україні. Причина – санкції, що змушують нафтову галузь країни пропонувати великі знижки та падіння світових цін на нафту. Про це пише Bloomberg 16 грудня.

Деталі

Експортери наразі отримують трохи більше $40 за барель за поставки з Балтійського та Чорного морів та порту Козьміно – це на 28% менше, ніж три місяці тому. Нові обмеження щодо великих компаній, таких як «Роснефть» і «Лукойл», ще більше збільшили ці знижки.

Зростаючий тиск Заходу на торгівлю нафтою Росії ускладнює продаж і доставку вантажів, причому заходи також спрямовані на нафтопереробників у ключових країнах, таких як Індія.

Водночас світові ціни на нафту опустилися нижче $60 за барель вперше з травня.

Контекст

Доходи від нафти, які разом з газом складають близько чверті державного бюджету Росії, критично важливі для фінансування війни. Зменшення надходжень створює фінансовий тиск на російські нафтові компанії та знижує податки, які вони сплачують до державної скарбниці.

Україна спільно із західними партнерами неодноразово заявляла про прагнення змусити Росію – другого за обсягами світового експортера нафти – припинити війну через послаблення її економічного потенціалу.

Спочатку Мінфін РФ прогнозував надходження від нафти та газу на рівні 10,94 трлн рублів у 2025 році, але у жовтні був змушений знизити оцінку через падіння світових цін на нафту на тлі побоювань надлишку пропозиції.

У листопаді рублева ціна російської нафти для податкових розрахунків впала на 17,1% порівняно з жовтнем – до 3605 рублів за барель.

Одночасно обсяги російської нафти, що зберігаються у морських сховищах на танкерах, досягли максимуму за останні два з половиною роки – 3,68 млн барелів на добу. Надлишок сировини посилює тиск на світові ціни та ускладнює Москві фінансування війни проти України.

5 грудня агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що країни G7 та ЄС розглядають відмову від механізму цінової стелі та можливість запровадження повної заборони на надання морських послуг для російської нафти.