Велика Британія оновила санкційний список, включивши до нього низку російських нафтогазових компаній: «Татнефть», «Русснефть», «ННК-Ойл» і «Руснефтегаз групп». Про це свідчить документ , опублікований на сайті британського уряду 18 грудня.

Деталі

До санкційного списку включені трейдингові компанії Redwood Global Supply, Fossil Trading, Amur II FZCO і Tejarinaft.

Загалом список оновився на 24 пункти, з них пʼять фізичні особи і 19 компанії.

Вищезгадані компанії підтримують уряд Росії, «займаючись веденням бізнесу в секторі, що має стратегічне та економічне значення», – йдеться в поясненнях.

Санкції передбачають, що всі активи юридичних та фізичних осіб із списку обмежень будуть заморожені на території Великої Британії.

Контекст

У жовтні 2025 року Велика Британія запровадила санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії – «Лукойлу» і «Русснефти». Тоді ж ці компанії потрапили під обмеження США.

Нафтові компанії РФ вже перебувають або під секторальними санкціями (обмежувальні заходи, які стосуються в цілому секторів економіки, а не окремих компаній), або під санкціями ЄС і США.

16 грудня ціни на російську нафту впали до найнижчого рівня з початку війни в Україні. Причина – санкції, що змушують нафтову галузь країни пропонувати великі знижки та падіння світових цін на нафту.

Доходи від нафти, які разом із газом складають близько чверті державного бюджету Росії, критично важливі для фінансування війни.