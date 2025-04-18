ЕС подрывает попытки России добиться снятия авиасанкций США – Politico

Россия лоббирует открытие неба США для российских авиакомпаний в рамках соглашения о прекращении огня с Украиной, однако в этой схеме большая проблема – ЕС не заинтересован в этом, а без участия Европы российские перевозчики этого не сделают, пишет Politico 18 апреля.

Ключевые фаты

«Во-первых, санкции ЕС против России остаются неизменными, включая запрет на полеты российских авиакомпаний в воздушном пространстве ЕС», – заявил представитель Европейской комиссии на условиях анонимности.

Кроме политических решений о санкциях, представитель ЕС также отметил «серьезные вопросы безопасности», связанные с возможным открытием воздушного пространства ЕС для российских самолетов, поскольку «неизвестно, обеспечивалось ли надлежащее обслуживание российских авиаперевозчиков и служб воздушного движения в течение последних трех лет, что ставит под серьезный вопрос летную пригодность».

«В результате существует высокая вероятность того, что на самолетах, эксплуатируемых на внутреннем рынке России, устанавливают поддельные детали, – сказал Сандер Старревельд, директор консалтинговой компании SIG Aviation. – Позволять этим самолетам эксплуатироваться в коммерческих целях в Европе не только опасно, но и несет в себе риск ввоза контрафактных деталей».

С практической точки зрения, открытие европейского неба для российских авиакомпаний, таких как национальный авиаперевозчик «Аэрофлот», также станет серьезным бременем для Агентства по безопасности полетов ЕС (EASA). Агентство должно гарантировать, что российские самолеты имеют уровень безопасности, эквивалентный самолету, котоый уже эксплуатируется в ЕС, а этот процесс требует времени, особенно учитывая объем работы».

Кроме проблем безопасности и сертификации, многие российские самолеты, возможно, никогда больше не смогут приземлиться в Европе, поскольку они действительно не российские, а были украдены у арендодателей самолетов после вторжения.

Несмотря на такие проблемы, Россия требует возобновления прямых рейсов в США в рамках любого соглашения о прекращении боевых действий. Такой шаг должен стать следствием снятия санкций с «Аэрофлота», заявил 11 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров.

А уже через несколько дней, 16 апреля, Россия обратилась в Вашингтон с просьбой разрешить ей купить самолеты, произведенные американским производителем Boeing, и заплатить за них российскими государственными активами, которые были заморожены с начала войны, при достижении прекращения огня в войне с Украиной.

Контекст

После вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года российским авиакомпаниям запретили приземляться и летать над территорией ЕС и США, а также получать доступ к запасным частям для самолетов западных производителей, таких как Boeing или Airbus. Кремль в ответ заблокировал западным авиакомпаниям свое воздушное пространство.

Пока администрация Трампа не отменила никакие санкции против России, но некоторые сигналы дают Кремлю надежду.

Любые попытки ослабить ограничения для американских и российских авиакомпаний увеличат давление на аналогичные шаги европейских перевозчиков. Последние давно жаловались на дополнительные расходы, связанные с обходом огромного воздушного пространства России во время полетов в Азию, что дало преимущество китайским авиакомпаниям.

Несмотря на эти конкурентные опасения, Брюссель опасается начать переговоры с Москвой о доступе к своему воздушному пространству, отчасти из-за опасного характера российского неба.

17 апреля США предоставили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая перечень условий прекращения боевых действий и смягчения санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня, писало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Предложение США фактически заморозит войну, а украинские территории, сейчас оккупированные Россией, останутся под контролем Москвы, заявили источники. По их словам, стремление Украины вступить в НАТО также будет снято с повестки дня.