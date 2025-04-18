ЄС підриває спроби Росії домогтися зняття авіасанкцій США – Politico

Росія лобіює відкриття неба США для російських авіакомпаній у рамках угоди про припинення вогню з Україною, однак у цій схемі є велика проблема – ЄС не зацікавлений у цьому, а без участі Європи російські перевізники це не зроблять, пише Politico 18 квітня.

Ключові фати

«По-перше, санкції ЄС проти Росії залишаються незмінними, включаючи заборону на польоти російських авіакомпаній у повітряному просторі ЄС», – заявив представник Європейської комісії на умовах анонімності.

Крім політичних рішень про санкції, представник ЄС також вказав на «серйозні питання безпеки», повʼязані з можливим відкриттям повітряного простору ЄС для російських літаків, оскільки «невідомо, чи забезпечувалося належне обслуговування російських авіаперевізників та служб повітряного руху протягом останніх трьох років, що ставить під серйозне питання льотну придатність».

«В результаті існує висока ймовірність того, що на літаках, що експлуатуються на внутрішньому ринку Росії, встановлюють підроблені деталі, – сказав Сандер Старревельд, директор консалтингової компанії SIG Aviation. – Дозволяти цим літакам експлуатуватися з комерційною метою в Європі не тільки небезпечно, а й несе в собі ризик ввезення контрафактних деталей».

З практичної точки зору, відкриття європейського неба для російських авіакомпаній, таких як національний авіаперевізник «Аерофлот», також стане серйозним тягарем для Агентства з безпеки польотів ЄС (EASA). Агентство має гарантувати, що російські літаки мають рівень безпеки, еквівалентний літаку, який уже експлуатується в ЄС, а цей процес вимагає часу, особливо враховуючи обсяг роботи».

Крім проблем безпеки та сертифікації, багато російських літаків, можливо, ніколи більше не зможуть приземлитися в Європі, оскільки вони насправді не російські, а були вкрадені у орендодавців літаків після вторгнення.

Незважаючи на такі проблеми, Росія вимагає поновлення прямих рейсів до США в рамках будь-якої угоди про припинення бойових дій. Такий крок має стати наслідком зняття санкцій з «Аерофлоту», заявив 11 квітня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

А вже за кілька днів, 16 квітня, Росія звернулася до Вашингтона з проханням дозволити їй купити літаки, вироблені американським виробником Boeing, та заплатити за них російськими державними активами, які були заморожені з початку війни, за умови досягнення припинення вогню у війні з Україною.

Контекст

Після вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року російським авіакомпаніям заборонили приземлятися і літати над територією ЄС та США, а також отримувати доступ до запасних частин для літаків західних виробників, таких як Boeing або Airbus. Кремль у відповідь заблокував західним авіакомпаніям свій повітряний простір.

Поки що адміністрація Трампа не скасувала жодних санкцій проти Росії, але деякі сигнали дають Кремлю надію.

Будь-які спроби послабити обмеження для американських та російських авіакомпаній збільшать тиск на аналогічні кроки з боку європейських перевізників. Останні давно скаржилися на додаткові витрати, повʼязані з обходом величезного повітряного простору Росії під час польотів до країн Азії, що дало перевагу китайським авіакомпаніям.

Незважаючи на ці конкурентні побоювання, Брюссель побоюється розпочати переговори з Москвою про доступ до свого повітряного простору, частково через небезпечний характер російського неба.

17 квітня США надали союзникам пропозиції щодо укладання мирної угоди між Росією та Україною, включаючи перелік умов припинення бойових дій та помʼякшення санкцій проти Москви у разі тривалого припинення вогню, писало агентство Bloomberg із посиланням на джерела. Пропозиція США фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, заявили джерела. За їхніми словами, прагнення України вступити до НАТО також будуть зняті з порядку денного.