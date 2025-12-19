Рынок офисов Львова в 2025-м продемонстрировал положительную динамику, говорится в пресс-релизе компании Expandia. За год в городе открыли один бизнес-центр на 9000 кв. м, доля свободных площадей снизилась до 25%.

Ключевые факты

Количество офисов во Львове в 2025 году выросло на 2% и превысило 430 000 кв. м. В текущем году в городе открыли часть БЦ Ducks Lake площадью 9000 кв. м, девелопер – компания Asgard. В 2026-м рынок может вырасти на 22 000 кв. м, прогнозируют в Expandia.

В среднесрочной перспективе объем рынка не изменится, говорится в пресс-релизе. «Новые профессиональные офисные проекты будут строить после заполнения имеющихся вакантных площадей», – говорится в сообщении.

Спрос на профессиональные офисы Львова в 2025 году был сдержанным. Активность IТ-сектора, который арендовал львиную долю помещений, упала. Заметную роль начинают играть финансовый сектор и малый бизнес, которым нужны небольшие помещения на 100-200 кв. м.

Средняя вакантность во Львове за год снизилась на 9 п.п., до 25%. Если не будет ухудшения безопасности и экономической ситуации, доля свободных офисов постепенно будет снижаться, прогнозируют аналитики компании Expandia.

Цена аренды офисов во Львове удерживается на уровне $7–15 за 1 кв. м в месяц (без учета НДС и операционных расходов). Для сравнения, примерно такие же ставки были в 2017–2018 годах – $6–16 за 1 кв. м в месяц.

Контекст

За 2021–2023 годы во Львове открыли около 124 600 кв. м новых офисов, за девять месяцев 2024-го – 12 000 кв. м. Девелоперы продолжали возводить только те объекты, которые до 24 февраля 2022 года были на завершающих стадиях.

До 2025-го вакантность офисов Львова росла пять лет подряд. Если в 2019 году она составляла всего 5%, то уже через год из-за пандемии повысилась вчетверо, до 20%.

Доля свободных площадей достигла 28% в третьем квартале 2023-го. За год, на конец сентября 2024 года, средняя вакантность в крупнейших бизнес-центрах Львова выросла еще на 6% – до 34%.