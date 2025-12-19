Ринок офісів Львова у 2025-му продемонстрував позитивну динаміку, йдеться в пресрелізі компанії Expandia. За рік у місті відкрили один бізнес-центр на 9000 кв. м, частка вільних площ знизилась до 25%.

Ключові факти

Кількість офісів у Львові у 2025 році зросла на 2% і перевищила 430 000 кв. м. У поточному році в місті відкрили частину БЦ Ducks Lake площею 9000 кв. м, девелопер – компанія Asgard. У 2026-му ринок може зрости на 22 000 кв. м, прогнозують в Expandia.

У середньостроковій перспективі обсяг ринку не зміниться, йдеться в пресрелізі. «Нові професійні офісні проєкти будуватимуть після заповнення наявних вакантних площ», – йдеться в повідомленні.

Попит на професійні офіси Львова у 2025 році був стриманим. Активність ІТ-сектора, який орендував левову частку приміщень, впала. Помітну роль починають відігравати фінансовий сектор та малий бізнес, яким потрібні невеликі приміщення на 100-200 кв. м.

Середня вакантність у Львові за рік знизилася на 9 п.п., до 25%. Якщо не буде погіршення безпекової та економічної ситуації, частка вільних офісів поступово знижуватиметься, прогнозують аналітики компанії Expandia.

Ціна оренди офісів у Львові утримується на рівні $7–15 за 1 кв. м на місяць (без урахування ПДВ та операційних витрат). Для порівняння, приблизно такі ж ставки були у 2017–2018 роках – $6–16 за 1 кв. м на місяць.

Контекст

За 2021–2023 роки у Львові відкрили близько 124 600 кв. м нових офісів, за девʼять місяців 2024-го – 12 000 кв. м. Девелопери продовжували зводити лише ті обʼєкти, які до 24 лютого 2022 року були на завершальних стадіях.

До 2025-го вакантність офісів Львова зростала пʼять років поспіль. Якщо у 2019 році вона становила лише 5%, то вже за рік через пандемію підвищилася вчетверо, до 20%.

Частка вільних площ досягла 28% у третьому кварталі 2023-го. За рік, на кінець вересня 2024 року, середня вакантність у найбільших бізнес-центрах Львова зросла ще на 6% – до 34%.