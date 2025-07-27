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В економічно розвинених демократіях малі та середні компанії є основою економіки. Який внесок МСБ в економіку України? Forbes Ukraine предметно дослідив питання.
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2/3 економіки за МСБ
В Україні на 1000 мешканців припадає 60 суб’єктів МСБ (включно із ФОП), середній показник 11 країн Центральної та Східної Європи — 73. Найбільший — у Чехії — 102. Цікаво, що у Німеччині цей показник становить лише 31.
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