В економічно розвинених демократіях малі та середні компанії є основою економіки. Який внесок МСБ в економіку України? Forbes Ukraine предметно дослідив питання.

2/3 економіки за МСБ

В Україні на 1000 мешканців припадає 60 суб’єктів МСБ (включно із ФОП), середній показник 11 країн Центральної та Східної Європи — 73. Найбільший — у Чехії — 102. Цікаво, що у Німеччині цей показник становить лише 31.