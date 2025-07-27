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Маленькі атланти. Малий та середній бізнес забезпечує роботою понад 70% українців. Чотири факти, які важливо знати про український МСБ від Forbes Ukraine

Олександр Мануілов
Олександр Мануілов
Forbes

2 хв читання

МСБ забезпечує роботою приблизно 3,7 млн осіб, або 74% від усіх офіційно зайнятих на підприємствах. /колаж Аліна Кохан

МСБ забезпечує роботою приблизно 3,7 млн осіб, або 74% від усіх офіційно зайнятих на підприємствах. Фото колаж Аліна Кохан

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В економічно розвинених демократіях малі та середні компанії є основою економіки. Який внесок МСБ в економіку України? Forbes Ukraine предметно дослідив питання.

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2/3 економіки за МСБ

В Україні на 1000 мешканців припадає 60 суб’єктів МСБ (включно із ФОП), середній показник 11 країн Центральної та Східної Європи — 73. Найбільший — у Чехії — 102. Цікаво, що у Німеччині цей показник становить лише 31.

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