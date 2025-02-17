Предложения Трампа о доступе к ресурсам Украины выглядят хуже репараций, наложенных на Германию – The Telegraph

Условия Дональда Трампа о так называемых «отступных» на $500 млрд выходят далеко за пределы доступа США к критическим минералам Украины. Они охватывают всё: от портов и инфраструктуры до нефти и газа и других ресурсов страны. Об этом 17 февраля пишет The Telegraph со ссылкой на проект соглашения.

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Документ предусматривает, что Вашингтон и Киев должны сформировать общий инвестиционный фонд, чтобы гарантировать, что «вражеские стороны конфликта не получат выгоды от восстановления Украины».

Администрация Трампа хочет 50% от текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, и 50% от стоимости «всех новых лицензий [на добычу ресурсов], выданных третьим лицам».

На такие доходы будут наложены «аресты» в пользу США. «Этот пункт означает: «Сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей», – объяснил один из собеседников, знакомый с обсуждением этого вопроса.

Проект соглашения предусматривает, что США будут иметь право преимущественной покупки полезных ископаемых, пригодных к экспорту, в отношении всех будущих лицензий.

Президент Владимир Зеленский, который сам предложил идею предоставить США доступ к украинским ресурсам, вероятно, «не ожидал, что столкнется с условиями, которые обычно применяются к государствам-агрессорам, потерпевшим поражение в войне». «Они хуже финансовых санкций, наложенных на Германию и Японию после их поражения в 1945 году», – отметило издание.

Если бы проект [соглашения] был принят, требования Трампа составляли бы долю украинского ВВП больше, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору», – пишет The Telegraph.

Контекст

Состоявшиеся 14 февраля в Мюнхене переговоры президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Венсом завершились без объявления о подписании соглашения о добыче полезных ископаемых.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, во время встречи с двухпартийной группой сенаторов США за закрытыми дверями Зеленский выразил обеспокоенность американским предложением. Он представил собственную инициативу о сотрудничестве в сфере добычи, подчеркнув, что оно отвечает Конституции Украины.

15 февраля во время пресс-конференции на Мюнхенской конференции безопасности Зеленский заявил, что не давал согласия на подписание соглашения, поскольку документ еще нуждается в доработке.

Украина готова заключить соглашение с США об использовании природных ископаемых, но только после его пересмотра с учетом национальных интересов, заявил президент Зеленский во время онлайн-пресс-конференции с Абу-Даби 17 февраля.